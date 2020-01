Sport

FA Cup: Josip Drmic trifft bei Norwich-Sieg – West Ham blamiert sich



FA Cup, Sechzehntelfinals Burnley – Norwich 1:2 Newcastle – Oxford (3.) 0:0 West Ham – West Bromwich (2.) 0:1 Southampton – Tottenham 1:1 Brentford (2.) – Leicester 0:1 Millwall (2.) - Sheffield 0:2

Bild: AP

Drmic trifft im FA Cup – Ajeti blamiert sich mit West Ham gegen WestBrom

Josip Drmic hat im FA Cup sein zweites Saisontor für Norwich City erzielt. Beim 2:1-Sieg seiner «Canaries» im Sechzehntelfinal gegen den FC Burnley spielt der Schweizer Nationalstürmer erstmals überhaupt seit seinem Wechsel zum Premier-League-Klub von Beginn an und zahlt das Vertrauen gleich zurück. In der 57. Minute drückt er den Ball aus kurzer Distanz zum 2:0 über die Linie und sorgt so für die Vorentscheidung.

Nachsitzen muss Tottenham Hotspur. Das Team von José Mourinho kommt beim FC Southampton wegen eines späten Gegentors nur zu einem 1:1. Heung-Min Son schiesst die Gäste in der 58. Minute zunächst in Führung, doch Sofiane Boufal erzielt kurz vor Spielende noch den Ausgleich. Somit kommt es zu einem Wiederholungsspiel im neuen Tottenham-Stadion.

In ein Wiederholungsspiel muss auch Fabian Schär mit Newcastle United. Die «Magpies» kamen zuhause gegen Drittligist Oxford nicht über ein 0:0 hinaus. Das kriselnde West Ham United blamiert sich mit Albian Ajeti in der Startformation zuhause mit 0:1 gegen den Zweitligisten West Bromwich Albion, obwohl die Gäste nach einer Gelb-Roten Karte die letzten 20 Minuten in Unterzahl spielen müssen. (pre)

