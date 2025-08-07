recht sonnig11°
DE | FR
burger
Sport
Ski

Olympia 2026: Ski-Star Lindsey Vonn holt Aksel Svindal in Trainer-Team

SKIING: FIS World Cup-Schladming Mar 15, 2012 Schladming, AUSTRIA Lindsey Vonn USA, left, and Aksel Lund Svindal NOR on the podium after winning the overall super G titles at the FIS World Cup in Schl ...
Aksel Lund Svindal und Lindsey Vonn spannen zusammen.Bild: IMAGO/USA TODAY Network

Vonn bereitet sich mit Svindal auf Olympia vor: «Sein Wissen ist unübertroffen»

Ski-Star Lindsey Vonn setzt in der Vorbereitung auf die Olympia-Saison auf prominente Unterstützung. Die Amerikanerin hat den norwegischen Ex-Skirennfahrer Aksel Svindal in ihr Trainerteam aufgenommen.
07.08.2025, 07:4907.08.2025, 07:49
Mehr «Sport»

Sie freue sich «riesig auf die bevorstehende Reise», schrieb die 40-Jährige bei Instagram. Schon lange pflege sie mit Svindal eine «tolle Freundschaft mit grossem gegenseitigem Respekt». Die US-Amerikanerin erhofft sich strategische und ausrüstungstechnische Vorteile: «Aksels Wissen in diesem Bereich ist unübertroffen. Ihn in meinem Team zu haben, während wir uns auf die Olympischen Spiele in Cortina vorbereiten, ist ein riesiger Boost.»

Sie glaube, Svindal könne ihr Helfen, «Grenzen zu verschieben.» Der Norweger, der nur zwei Jahre älter ist als Vonn, sagt, er sei überrascht gewesen vom Anruf der Speed-Spezialistin. «Aber es ist eine grosse Ehre, wenn eine der grössten Skifahrerinnen der Geschichte deine Hilfe will», erklärt Svindal. Er sei sehr beeindruckt von ihrem Comeback und sei gespannt, was in den kommenden Monaten möglich sein.

2010 hatte die langjährige Alpin-Dominatorin Olympia-Gold in der Abfahrt gewonnen. Svindal holte ebenfalls 2010 Gold im Super-G und acht Jahre später den Olympia-Titel in der Abfahrt. 2019 beendeten beide ihre Karriere – Vonn kehrte vergangenen Winter aber zurück auf die Weltcuppisten.

In ihrer Comeback-Saison erlebte die zweimalige Weltmeisterin und 82-fache Weltcupsiegerin mit Platz 2 im Super-G in Sun Valley Höhen, aber auch Tiefen. Die WM in Saalbach-Hinterglemm verlief für sie enttäuschend. In Cortina d'Ampezzo will Vonn zum Abschluss ihrer Laufbahn möglichst noch einmal um Olympia-Medaillen mitfahren.

Vonn fuhr zum Abschluss der letzten Saison zum ersten Mal seit ihrem Comeback aufs Podest.Video: SRF

Die neue Ski-Saison beginnt am Wochenende vom 25. und 26. Oktober im österreichischen Sölden. Die ersten Speed-Rennen der Frauen gehen ab dem 10. Dezember in St.Moritz über die Bühne. Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo finden dann vom 7. bis 18. Februar statt. (abu/sda/dpa)

Mehr Ski-Geschichten:
Marco Odermatt ist wieder auf den Ski – aber es gibt da ein Problem 💨
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die erfolgreichsten Winter-Olympioniken aller Zeiten
1 / 44
Die erfolgreichsten Winter-Olympioniken aller Zeiten

Rang 41: Simon Ammann (Schweiz), Skispringen – 4x Gold (2002 und 2010).
quelle: keystone / alessandro della bella
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So verbringen die Ski-Profis den Sommer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
Meistkommentiert
1
39-Prozent-Zoll in Kraft ++ Bundesrat informiert am Nachmittag ++ Wirtschaft schlägt Alarm
2
Son sorgt für MLS-Rekordtransfer +++ FCZ verpflichtet Flügelspieler von Juventus
3
Strandbesucher machen in Spanien Jagd auf Migranten
4
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
5
Keller-Sutter und Parmelin beissen in Washington auf Granit
Meistgeteilt
1
Räumungsaufruf für Süden der Stadt Gaza +++ Aussenminister fordert mehr Druck auf Hamas
2
Trump will nächste Woche Putin und Selenskyj treffen +++ Tote bei russischem Angriff
3
Kipppunkt am Great Barrier Reef – Korallen erholen sich nicht mehr genug schnell
4
US-Experte erklärt, weshalb es zwischen KKS und Trump nicht funkte
5
Zverev vergibt Matchball und scheidet aus +++ Mboko in Montreal sensationell im Final
Trump will mit Promi-Rat «den Frauensport schützen» – das steckt dahinter
US-Präsident Donald Trump hat ein neues Regierungsgremium gebildet, das sich um Sport, Fitness und Ernährung kümmern soll. Teil davon sind unter anderem NFL-Profis, eine Eishockey-Legende und ein ehemaliger Wrestler. Das steckt dahinter.
Am 1. August schockte US-Präsident Donald Trump die Schweiz mit seinem Zollhammer, der für die hiesige Wirtschaft eine massive Einschränkung bedeutet. Dabei ging eine weitere Ankündigung des Weissen Hauses am gleichen Tag unter: Trump unterzeichnete eine Durchführungsverordnung, um den präsidialen Fitnesstest wiederzubeleben und einen präsidialen Rat für Sport, Fitness und Ernährung einzuführen. Dieser besteht neben Trump aus diversen prominenten Sportlern und Ex-Sportlern, auf die wir später noch zu sprechen kommen.
Zur Story