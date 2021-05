Sport

Fussball

Fussball: Torhüter Alisson köpft Liverpool zum Last-Minute-Sieg



Bild: keystone

Torhüter Alisson köpft Liverpool zum Last-Minute-Sieg +++ Napoli hält Juve auf Distanz

Bundesliga

Mainz – Dortmund 0:2*

Die Tabelle:

Premier League

West Bromwich – Liverpool 1:2

Liverpool hält sich dank eines 2:1-Siegs gegen Absteiger West Bromwich Albion im Rennen um die Champions-League-Plätze. Es war allerdings ein harter Kampf: Torhüter Alisson erlöste die «Reds» mit seinem Kopfballtreffer erst in der 95. Minute.

Die angezeigten vier Minuten Nachspielzeit waren schon abgelaufen, als Alisson für den letzten Corner in den gegnerischen Strafraum eilte und die Flanke von Trent Alexander-Arnold verwertete. Mit dem späten Siegtreffer sorgte der Brasilianer dafür, dass Liverpool zwei Runden vor Schluss nur noch einen Punkt hinter Chelsea und drei hinter Leicester liegt.

Put it in the Louvre 🎨



𝗜𝗠𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔𝗧𝗘𝗟𝗬. pic.twitter.com/88JNw9RQAV — Liverpool FC (@LFC) May 16, 2021

Zuvor tat sich das Team von Trainer Jürgen Klopp beim Tabellenvorletzten extrem schwer: Hal Robson-Kanu brachte den Aussenseiter früh in Führung, doch Mohamed Salah gelang nach einer halben Stunde der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit drückte Liverpool auf den Sieg, doch West Brom blieb ebenfalls gefährlich. In der 71. Minute hatten die «Reds» Glück, dass ein umstrittener Treffer von Kyle Bartley wegen Abseits aberkannt wurde.

West Bromwich - Liverpool 1:2 (1:1)

Tore: 15. Robson-Kanu 1:0. 33. Salah 1:1. 95. Alisson 1:2.

Bemerkungen: Liverpool mit Shaqiri (ab 59.).

Tottenham – Wolverhampton 2:0

Tottenham fährt im Kampf um die Europacup-Plätze einen wichtigen Sieg ein. Dank eines 2:0 gegen die Wolverhampton Wanderers überholen die «Spurs» West Ham United und liegen zwei Runden vor Schluss auf dem sechsten Tabellenrang.

Gegen die «Wolves» lag der Führungstreffer lange in der Luft, doch Harry Kane und Gareth Bale liessen zunächst Grosschanen liegen. Der Bann brach kurz vor der Pause, als Kane ein Höjbjerg-Zuspiel eiskalt an Wolves-Keeper Rui Patricio vorbeischob. Für den 2:0-Endstand sorgte Höjbjerg dann gleich selbst: Bale zwang Patricio aus der Distanz zu einer Glanzparade, der Däne stand beim Abpraller dann aber goldrichtig.

Tottenham - Wolverhampton 2:0 (1:0)

Tore: 45. Kane 1:0. 62. Höjbjerg 2:0.

Die Tabelle:

Serie A

Fiorentina – Napoli 0:2

Die SSC Napoli schlägt die AC Fiorentina mit 2:0 und hält Juventus Turin im Rennen um die Champions-League-Plätze damit auf Distanz. Lorenzo Insigne vergab in der 56. Minute einen Penalty, traf dann aber per Nachschuss zum 1:0. Fiorentinas Bartlomiej Dragowski hatte kurz davor die Rote Karte gesehen. Piotr Zielinski machte in der 67. Minute mit dem 2:0 dann alles klar. Damit kann sich Napoli mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen Hellas Verona aus eigener Kraft für die Königsklasse qualifizieren.

Fiorentina - Napoli 0:2 (0:0)

Tore: 56. Insigne 0:1. 67. Zielinski 0:2.

Bemerkungen: 56. Rote Karte gegen Dragowski (Fiorentina). 56. Insigne scheitert mit Foulpenalty und trifft im Nachschuss.

Die Tabelle:

LaLiga

Die Tabelle:

Ligue 1

Die Tabelle:

