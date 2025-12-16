Nebel
WM 2026: Günstigere WM-Tickets für treue Fans

England v Switzerland: Quarter-Final - UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2024 DUSSELDORF, GERMANY - JULY 6: Switzerland fans celebrate a goal during the UEFA EURO 2024 quarter-final match be ...
Gute Neuigkeiten für Schweizer Fans.Bild: www.imago-images.de

Günstigere Tickets für treue Fans: FIFA führt neue Preiskategorie ein

Die horrenden Preise für die WM-Tickets riefen zuletzt viel Kritik hervor. Jetzt kommt die FIFA Fans und Verbänden ein Stück weit entgegen.
16.12.2025, 22:3516.12.2025, 22:42
Ein Artikel von
t-online

Die FIFA hat für die Weltmeisterschaft 2026 eine neue Ticket-Kategorie eingeführt, die treuen Fans günstigere Preise bietet. Diese «Basisrang»-Tickets sind für 60 US-Dollar (48 Schweizer Franken) pro Spiel erhältlich, wie der Weltverband am Dienstag mitteilte. Karten in dieser Kategorie gibt es für alle 104 Partien, also auch für das Finale.

Die Tickets werden ausschliesslich an Anhänger qualifizierter Teams ausgehändigt. Verteilt werden sie über die nationalen Verbände. Im Falle der Schweizer Nationalmannschaft ist also der Schweizerische Fussballverband zuständig.

Gesalzene Preise – was die FIFA für WM-Tickets für die Schweizer Spiele verlangt

Unter anderem der deutsche Fussballbund hatte zuvor die Preise der WM-Karten kritisiert. Geschäftsführer Andreas Rettig erklärte: «Die WM ist von Deutschland aus gesehen weit weg und ein Besuch ist ohnehin mit grösserem Aufwand und hohen Reisekosten verbunden. Auch deshalb hätten wir uns für unsere Fans insgesamt günstigere Tickets gewünscht.» Fanorganisationen hatten ebenfalls Kritik geäussert. Auf diese hat die Fifa nun augenscheinlich reagiert.

Hohe Nachfrage: Mehr als 20 Millionen Ticketbestellungen

Die neue «Basisrang»-Kategorie macht 10 Prozent des Ticket-Kontingents eines jeden Verbandes aus. Zusammen mit der «Budgetrang»-Kategorie, die 40 Prozent umfasst, entfallen somit 50 Prozent der Tickets auf die günstigsten Preiskategorien. Die restlichen Tickets verteilen sich auf die Kategorien «Standardrang» und «erster Rang».

Die Nachfrage nach Tickets für das Turnier ist enorm. Seit dem Beginn der Verkaufsperiode mit der Zufallsziehung am 11. Dezember sind bereits 20 Millionen Bestellungen aus 200 Ländern eingegangen.

Ägypten und der Iran wollen nicht, dass ihr WM-Spiel zum «Pride Match» gemacht wird
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 44
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Curaçao: Erste WM-Teilnahme
Curaçao: Erste WM-Teilnahme
Infantinos Auftritt an der WM-Auslosung
Video: watson
