Gute Neuigkeiten für Schweizer Fans. Bild: www.imago-images.de

Günstigere Tickets für treue Fans: FIFA führt neue Preiskategorie ein

Die horrenden Preise für die WM-Tickets riefen zuletzt viel Kritik hervor. Jetzt kommt die FIFA Fans und Verbänden ein Stück weit entgegen.

Die FIFA hat für die Weltmeisterschaft 2026 eine neue Ticket-Kategorie eingeführt, die treuen Fans günstigere Preise bietet. Diese «Basisrang»-Tickets sind für 60 US-Dollar (48 Schweizer Franken) pro Spiel erhältlich, wie der Weltverband am Dienstag mitteilte. Karten in dieser Kategorie gibt es für alle 104 Partien, also auch für das Finale.

Die Tickets werden ausschliesslich an Anhänger qualifizierter Teams ausgehändigt. Verteilt werden sie über die nationalen Verbände. Im Falle der Schweizer Nationalmannschaft ist also der Schweizerische Fussballverband zuständig.

Unter anderem der deutsche Fussballbund hatte zuvor die Preise der WM-Karten kritisiert. Geschäftsführer Andreas Rettig erklärte: «Die WM ist von Deutschland aus gesehen weit weg und ein Besuch ist ohnehin mit grösserem Aufwand und hohen Reisekosten verbunden. Auch deshalb hätten wir uns für unsere Fans insgesamt günstigere Tickets gewünscht.» Fanorganisationen hatten ebenfalls Kritik geäussert. Auf diese hat die Fifa nun augenscheinlich reagiert.

Hohe Nachfrage: Mehr als 20 Millionen Ticketbestellungen

Die neue «Basisrang»-Kategorie macht 10 Prozent des Ticket-Kontingents eines jeden Verbandes aus. Zusammen mit der «Budgetrang»-Kategorie, die 40 Prozent umfasst, entfallen somit 50 Prozent der Tickets auf die günstigsten Preiskategorien. Die restlichen Tickets verteilen sich auf die Kategorien «Standardrang» und «erster Rang».

Die Nachfrage nach Tickets für das Turnier ist enorm. Seit dem Beginn der Verkaufsperiode mit der Zufallsziehung am 11. Dezember sind bereits 20 Millionen Bestellungen aus 200 Ländern eingegangen.