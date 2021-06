Sport

EM 2020: Die walisischen Teamfotos – es wird immer kurioser



Bild: keystone

Vor jedem Länderspiel gibt es das obligatorische Mannschaftsfoto, so natürlich auch bei der EM. Normalerweise stellen sich dabei sechs Spieler in die hintere Reihe, fünf gehen unmittelbar davor etwas mehr oder etwas weniger in die Knie. So entsteht jeweils ein harmonisches Bild.

Bild: keystone

Doch bei der EM fällt auf, dass sich nicht alle ans Protokoll halten: Allen voran die Walliser stehen nicht in Reih und Glied, sondern wählen stets eine etwas unorthodoxe Formation. Gegen die Schweiz knieten mit sechs Walisern mehr Spieler in der vorderen Reihe als Spieler in der hinteren Reihe standen. Zum anderen stand die hintere Reihe deutlich versetzt.

Bild: keystone

Ähnlich lief das Prozedere vor dem Gruppenspiel gegen die Türkei ab. Sechs Spieler knieten nieder, die gleichen fünf wie gegen die Schweiz standen in der hinteren Reihe. Dieses Mal allerdings nicht versetzt und während sich Chris Mepham, Torhüter Danny Ward, Kieffer Moore und Joe Rodon umarmten, stand Ben Davies etwas abseits.

Bild: keystone

Doch es geht noch kurioser: Vor dem Achtelfinal gegen Dänemark standen nur noch vier Waliser in der hinteren Reihe, Ben Davies kniete mit sechs Kollegen plötzlich in der vorderen Reihe.

Bild: keystone

Bereits in den vergangenen Jahren wählten die «Drachen» immer wieder unorthodoxe Formationen. Seit 2016 gab es immer wieder die wildesten Aufstellungen.

bild: twitter

bild: twitter

Die Tradition geht weit zurück und war auch schon zu Zeiten von Ryan Giggs und Craig Bellamy zu sehen. «Es macht keinen Sinn», erklärte der ehemalige Nationalspieler Joe Ledley 2017 zu den lustigen Teamfotos. «Aber wir haben beschlossen, es weiter zu tun und es zu unserem ‹Gimmick› zu machen. Es ist auch ein bisschen Aberglaube dabei. Wir besprechen das vorher kurz in der Gruppe und entscheiden dann, was zu tun ist. Ich glaube nicht, dass wir jemals damit aufhören werden.»

Nach dem 0:4 im EM-Achtelfinal gegen Dänemark ist mit den lustigen Teamfotos allerdings vorerst Schluss. Eine Weiterentwicklung zu noch absurderen Formationen ist für spätere Pflichtspiele aber nicht auszuschliessen. Auf Twitter kursieren bereits die ersten Vorschläge, wie sich die Waliser vor der nächsten Partie aufstellen könnten.

(pre)

Die walisischen Teamfotos an der EM 2020 1 / 5 Die walisischen Teamfotos an der EM 2020 quelle: keystone / koen van weel / pool

