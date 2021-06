Sport

Fussball

UEFA Euro 2020: Der Achtelfinal Wales – Dänemark live im TV und Ticker



Bild: keystone

«Ich bin unglaublich stolz» – Dänemark lässt Wales keine Chance und steht im Viertelfinal

So schlecht die Europameisterschaft für die Dänen beginnt, so gut entwickelt sie sich seither für sie. Nach einem 4:0 gegen Wales steht Dänemark in den Viertelfinals.

Nachdem sie mit dem Zusammenbruch von Christian Eriksen dramatisch und traurig begonnen hat, entwickelt sich die Endrunde der Europameisterschaft für Dänemarks Fussballer mehr und mehr zum sportlichen Grosserfolg.

Mit dem hochverdienten 4:0-Sieg gegen Wales, den Zweiten der Schweizer Gruppe, stiessen die Dänen als erste Mannschaft unter die besten acht vor. In den Viertelfinals werden sie auf den Sieger des Spiels vom Sonntag zwischen der Niederlande und Tschechien treffen.

Video: SRF

Die Dänen haben seit ihrem tragischen Pech im Auftaktspiel gegen Finnland (0:1) nicht nur das europäische Fussballpublikum von Nord bis Süd ganz auf ihrer Seite. Auch glückt ihnen dieser Tage fast alles. Yussuf Poulsen von RB Leipzig, der erste Trumpf in der Offensive, verletzte sich kurz vor dem Match gegen die Waliser und konnte nicht mittun. Ihn vertrat Kasper Dolberg, 23-jähriger Stürmer von Nice. Und wer schoss die ersten beiden Tore? Ebendieser Ersatzstürmer. Sehenswert war das 1:0, das Dolberg in der 27. Minute von ausserhalb des Strafraums mit einem gedrehten Innenrist-Schlenzer erzielte.

«Es ist wunderbar zu treffen, aber es ist auch nicht schwer mit diesem Team. Ich bin unglaublich stolz, ein Teil zu sein.»

Die insgesamt deutlich schwächeren Waliser hatten ihre beste Zeit in der ersten Viertelstunde, als sie dominierten und sich zwei Chancen erspielten. Gareth Bale verzog einen Schlenzer aus 18 Metern sehr knapp. Aber die meiste Zeit fand Bale wie auch der ebenfalls renommierte Aaron Ramsey nicht ins Spiel. Einzig kurze Zeit nach dem 0:2 kamen die Briten einem Tor noch nahe.

Keine Chance mehr hatten sie, als Dänemarks Coach Kasper Hjulmand mit Rochaden die Defensive verstärken liess. Die Dänen dagegen hätten jederzeit noch erhöhen können, und sie taten es auch: Joakim Maehle traf nach 88, Martin Braithwaite nach 96 Minuten. Nicht mehr von Belang war auch die Rote Karte, die der eingewechselte Waliser Harry Wilson in der 90. Minute wegen eines groben Fouls gezeigt bekam.

In den letzten Jahrzehnten hatten sich die Dänen für WM- oder EM-Endrunden in regelmässigem Wechsel qualifiziert oder nicht qualifiziert. Mit dem Sieg über Wales setzten sie sich zum ersten Mal seit 17 Jahren, seit der EM 2004 in Portugal, in einer K.o.-Runde durch.

Wales - Dänemark 0:4 (0:1)

Amsterdam. - 16'000 Zuschauer. - SR Siebert (GER).

Tore: 27. Dolberg (Damsgaard) 0:1. 48. Dolberg 0:2. 89. Maehle (Jensen) 0:3. 96. Braithwaite 0:4.

Wales: Ward; Connor Roberts (40. Neco Williams), Rodon, Mepham, Ben Davies; Morrell (60. Wilson), Allen; James (78. Brooks), Ramsey, Bale; Moore (78. Roberts).

Dänemark: Schmeichel; Andreas Christensen, Kjaer (77. Andersen), Vestergaard; Stryger Larsen (77. Boilesen), Höjbjerg, Delaney (60. Jensen), Maehle; Damsgaard (60. Nörgaard), Dolberg (69. Cornelius), Braithwaite.

Bemerkungen: Wales ohne Ampadu (gesperrt). Connor Roberts verletzt ausgeschieden. Dänemark ohne Poulsen, Wass (beide verletzt) und Eriksen (Herzoperation). 90. Rote Karte gegen Wilson (Foul).

Verwarnungen: 26. Rodon (Foul). 40. Moore (Foul). 80. Brooks (Foul). (abu/sda)

