Die wichtigsten Spiele des Tages:

Der FCL lässt im Cup nichts anbrennen. Bild: keystone

Sion siegt gegen Chênois im Cup erst nach Verlängerung – GC und Luzern gewinnen souverän

Schötz – Luzern 0:4

Der FC Luzern fängt sich in der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups von der schwachen Leistung im Super-League-Spiel in St. Gallen (1:4) auf. Der FCL gewinnt das Luzerner Duell beim Erstligisten Schötz ohne jede Mühe 4:0.

Die Mannschaft aus dem 3300-Seelen-Dorf im Luzerner Hinterland, bei der auch der frühere Super-League-Spieler Stephan Andrist mittut, konnte dem Superligisten von Anfang an nicht widerstehen. Nach fünf Minuten hiess es 0:1, in der Pause 0:3, obwohl die Stadtluzerner zwei Foulpenaltys nicht verwerteten. Der Uruguayer Joaquin Ardaiz, bester Torschütze der vergangenen Saison in der Challenge League (mit Schaffhausen) erzielte sein erstes Tore für Luzern, genauso wie der Slowake Jakub Kadak, der Torschützenkönig in der slowakischen Meisterschaft 2021/22.

Dräger und Kadak scheitern vom Punkt Video: SRF

In der zweiten Halbzeit liess Mario Fricks Teams nach, sodass die Schötzer ein paarmal in die Nähe des Ehrentors kamen.

Schötz (1.) - Luzern 0:4 (0:3)

1200 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 5. Dorn 0:1. 27. Ardaiz 0:2. 40. Kadak 0:3. 85. Chader 0:4.

Luzern: Vasic; Dräger, Burch, Simani, Meyer; Dorn (46. Jashar), Gentner, Kadak (46. Campo), Emini (77. Schürpf); Ardaiz (59. Sorgic), Abubakar (64. Chader).

Bemerkungen: 16. Dräger schiesst Foulpenalty neben das Tor. 44. Torhüter Stadelmann (Schötz) hält Foulpenalty von Kadak. 45. Pfostenschuss Dräger. (abu/sda)

Wettswil-Bonstetten – Grasshoppers 0:4

Die Grasshoppers bestritten im Zürcher Duell bei Wettswil-Bonstetten aus der 1. Liga die ganze zweite Halbzeit zu zehnt, der klare Sieg – ein 4:0 – geriet dennoch nicht in Gefahr. Trainer Giorgio Contini konnte es sich leisten, hauptsächlich auf Spieler zu setzen, die in der Meisterschaft eher selten zum Zug kommen.

Notbremse: GC-Spieler Ribeiro vom Platz gestellt. Video: SRF

Wettswil-Bonstetten - Grasshoppers 0:4 (0:2)

SR San.

Tore: 23. Momoh 0:1. 40. Pusic (Handspenalty) 0:2. 70. Schettine 0:3. 87. Schettine 0:4.

Grasshoppers: Hammel; Loosli, Margreitter (60. Seko), Ribeiro; Nadjack, Herc (79. Morandi), Kacuri (73. Stroscio), De Carvalho; Pusic, Momoh (46. Schettine), Shabani (60. Schmid).

Bemerkungen: 44. Rote Karte gegen Ribeiro (Notbremse-Foul). (abu/sda)

Chênois – Sion 1:3 n.V.

Der FC Sion musste sich abmühen, um beim Erstligisten Chênois nach Verlängerung 3:1 zu gewinnen. Das vorentscheidende 2:1 erzielte nach 95 Minuten der zu Beginn der Verlängerung eingewechselte Giovanni Sio. Die Genfer mussten die Verlängerung in Unterzahl spielen, nachdem einer ihrer Mittelfeldspieler in der 90. Minute nach der zweiten Verwarnung ausgeschlossen worden war.

Sio schiesst Sion zum Sieg. Video: SRF

Den Sieg mussten sich die Walliser noch umso teurer erkaufen, als sich der französische Innenverteidiger Nathanaël Saintini eine möglicherweise gravierende Knieverletzung zuzog.

Chênois - Sion 1:3 (1:1, 0:1) n.V.

SR Kanagasingam.

Tore: 36. Chouaref 0:1. 68. Rey 1:1. 95. Sio 1:2. 112. Itaitinga 1:3.

Sion: Fickentscher; Lavanchy (121. Richard), Schmied, Saintini (76. Iapichino), Baltazar; Grgic, Araz (55. Itaitinga), Zuffi (91. Sio), Poha; Karlen (55. Bua), Chouaref (55. Stojilkovic).

Bemerkungen: Saintini mit Knieverletzung ausgeschieden. 90. Gelb-rote Karte gegen Khelil (Chênois). (abu/sda)