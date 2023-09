So gut sind die Spieler im neuen FIFA-Game* – und die Schweizer zum Vergleich

In der Super League liegt ein Quartett mit einer 76er-Bewertung an der Spitze: FCB-Goalie Marwin Hitz, YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame sowie die beiden Flügelflitzer Renato Steffen und Miroslav Stevanovic von Lugano und Servette. Ansonsten dominiert wenig überraschend Meister YB: Gleich sieben Spieler aus der Top-15 der Super League stammen von den Bernern. (abu)

Als einziger Goalie ist Real Madrids Thibaut Courtois in den Top-15-Spielern des Games zu finden. Die Bewertungen von Karim Benzema (90) und Virgil van Dijk (89) dürften nicht überall auf Verständnis stossen.

An der internationalen Spitze sind wenig überraschend Kylian Mbappé und Erling Haaland zu finden. Sie erhalten genau wie ManCity-Mittelfeldstratege Kevin De Bruyne eine 91er-Bewertung. Als viertbester Spieler wird Lionel Messi angesehen – auch nach seinem Wechsel in die MLS.

Aber uns interessiert natürlich auch, wie die Spieler bewertet werden – mit Fokus auf die internationale Spitze, die besten Schweizer Fussballer und die besten Akteure in der Schweizer Super League.

Heute Freitag kommt das neue FIFA-Game in die Läden – wobei es jetzt ja nicht mehr FIFA, sondern EA Sports FC heisst. Der Preis beläuft sich zwischen rund 53 Franken (Nintendo Switch) und 75 Franken (Playstation/Xbox). Ob es sich lohnt, dieses Jahr das Fussball-Game zu kaufen, erfährst du hier .

EA hat die neuste Version seines Fussball-Videospiels (ehemals FIFA) rausgebracht. So werden die besten Spieler der Welt und der Schweiz bewertet.

