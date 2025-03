Granit Xhaka auf Tuchfühlung mit Schiedsrichter Michael Oliver. Bild: www.imago-images.de

Xhaka nach Leverkusen-Pleite angefressen: «Das war eine dumme Rote Karte»

Für Bayer Leverkusen wird das Weiterkommen in der Champions League eine sehr schwierige Aufgabe. Bayern München gewann das Hinspiel des deutschen Achtelfinalduells mit 3:0. Leverkusen-Captain Granit Xhaka war richtig sauer.

Mehr «Sport»

Bayern München steht mit einem Bein im Viertelfinal der Champions League. Es war nicht so, dass der Rekordmeister dem amtierenden Meister schonungslos die Grenzen aufzeigte. Leverkusen stolperte bei der 0:3-Hinspielniederlage in München mindestens zu gleichen Teilen über die eigenen Füsse.

«Wir waren trotz des Rückstandes eigentlich gut drin im Spiel», meinte Granit Xhaka bei DAZN zum Pausenstand von 0:1. Danach schenkte Torhüter Matej Kovar den Bayern das zweite Tor durch Jamal Musiala und wenig später flog Nordi Mukiele mit Gelb-Rot vom Platz.



Freundlicher Gast: Leverkusen-Kovar schenkt den Bayern einen Treffer. Video: SRF

Xhaka nannte keine Namen, sagte dazu bloss: «Ich denke, das hat jeder gesehen.» Mukiele, der an der Seitenlinie mit der Sohle nach Kingsley Coman trat, musste sich in der Kabine womöglich ein Donnerwetter vom Schweizer anhören. «Das war eine dumme Rote Karte, komplett unnötig, so weit weg vom eigenen Tor.»

Obwohl der Platzverweis unbestritten war, ärgerte sich Granit Xhaka zudem über den Schiedsrichter, Michael Oliver – aber wegen einer anderen Szene. Dass der Engländer den Penalty gab, der zum 3:0 der Bayern führte, war für den Basler unverständlich.

Das Foul vor und der Penalty zum 3:0. Video: SRF

«Den wird er in der Premier League nicht pfeifen», sagte Xhaka. «Ich war sieben Jahre in England, ich kenne ihn und bin überzeugt, dass er den dort nicht pfeifen wird.» Es sei enttäuschend, dass so ein Penalty auf diesem Niveau gepfiffen werde, so der 32-Jährige, der in der Mixed-Zone zu den Reportern meinte, er müsse «bei vielen Sachen zuerst atmen, bevor ich was Falsches sage».

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Xhakas Trainer Xabi Alonso meinte: «Jetzt brauchen wir ein Wunder.» Der Baske sprach von schweren Fehlern seiner Mannschaft. «Das zweite Tor, die Rote Karte, der Elfmeter, das alles hat Bayern in die Hände gespielt. Für uns war es ein bitterer Abend.»

Das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen findet am nächsten Dienstag (21 Uhr) in Leverkusen statt. (ram)