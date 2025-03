Steve von Bergen wird die Young Boys Ende Saison verlassen. Bild: keystone

Steve von Bergen verlässt die Young Boys – Beda wird neuer Technischer Direktor

Sportchef Steve von Bergen und die Young Boys verlängern den am Ende der Saison auslaufenden Vertrag nicht. Die Trennung erfolgt auf Wunsch des 41-jährigen Neuenburgers, wie der Schweizer Meister am Mittwoch mitteilte.

Seit 2013 war Steve von Bergen bei YB in verschiedenen Rollen tätig. Als er 2019 seine Karriere als Spieler beendete, war er bei den Young Boys als Co-Trainer und Defensivtrainer im Nachwuchs sowie als interimistischer Assistenzcoach der 1. Mannschaft tätig. Im Jahr 2022 wurde der ehemalige Nationalspieler Sportchef der Berner.

«Der Entscheid, YB am Saisonende zu verlassen, ist mir sehr schwergefallen», wird Von Bergen im Communiqué zitiert. «Meine Familie und YB sind meine grossen Leidenschaften. Aber ich musste in meiner Funktion als Sportchef merken, dass die Familie zusehends zu kurz kam. Ich konnte meine Vaterrolle nicht mehr so wahrnehmen, wie ich es für richtig und nötig halte.»

Als Sportchef wurde von Bergen zweimal Schweizer Meister und einmal Cupsieger mit den Young Boys. Zusätzlich konnten sich die Berner zweimal für die Champions League qualifizieren.

Der Abgang Von Bergens hat Auswirkungen auf die künftige Rollenverteilung in der sportlichen Führung. Wie der Klub mitteilte, bleibt Christoph Spycher der Gesamtverantwortliche für den Sport und wird im Alltag wieder näher am Trainer, am Trainerstaff und der Mannschaft sein.

Mathieu Beda bestritt siebzig Spiele für den FC Zürich.

Mit Mathieu Beda stellen die Young Boys einen neuen Technischen Direktor ein. Der 43-jährige Franzose stand als Spieler in Frankreich, Deutschland, Belgien und in der Schweiz beim FC Zürich unter Vertrag. Nach seiner aktiven Karriere war er als Spielerberater und in weiteren Funktionen im europäischen Fussball tätig. Beda wird sich gemäss Klubmitteilung unter anderem um das Vertrags- und Transferwesen kümmern und bei der Kaderplanung mitarbeiten. Er nimmt seine Arbeit bereits im Verlauf dieses Monats auf und hat einen bis im Sommer 2028 datierten Vertrag unterschrieben. (riz/sda)