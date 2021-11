Fabio Celestini muss seinen Posten als Luzern-Trainer räumen. Bild: keystone

Luzern wirft Trainer Celestini raus – Interimslösung steht schon bereit

Das 1:3 gegen den FC Lugano war die berühmte Niederlage zu viel. Der FC Luzern trennt sich per sofort von Trainer Fabio Celestini. Die Innerschweizer fielen nach der Niederlage am Sonntag gegen Lugano auf den letzten Platz in der Super League zurück. Interimistisch übernimmt der bisherige U21-Trainer Sandro Chieffo.

Celestinis Absetzung kommt gewiss nicht mehr überraschend, nachdem sich der Trainer vor der Partie gegen Lugano kritisch über die Klubführung geäussert hatte. «Remo Meyer kann machen, was er will. Stefan Wolf kann machen, was er will. Ich brauche sie und den Vorstand nicht, konzentriere mich nur auf meine Mannschaft», erklärte der 46-jährige Romand gestern gegenüber «Blue Sport».

Präsident Stefan Wolf begründet die Trennung deshalb wiefolgt: «Die in den letzten Tagen getätigten Äusserungen von Fabio Celestini zeigten, dass er sich nicht mehr mit dem Klub und seinen Mitarbeitenden identifizieren kann. Die Entscheidungsgremien des Klubs – Aktionäre, Verwaltungsrat und sportliche Leitung – missbilligen diese nicht loyalen, öffentlichen Äusserungen des bisherigen Cheftrainers und lesen sie als Treuebruch. Auch unser Vertrauen ist deshalb nicht mehr vorhanden, dass wir mit Fabio Celestini das Ruder herumreissen würden. Deshalb haben wir diesen Schritt jetzt vollzogen.»

Celestini war seit Januar 2020 Trainer in Luzern. Der Höhepunkt der gemeinsamen Zusammenarbeit war zweifellos der Gewinn des Schweizer Cups 2021. Mit einem fulminanten Finalsieg gegen den FC St. Gallen gewann der FCL seinen ersten Titel seit 29 Jahren und konnte so einen emotionalen Schlusspunkt hinter eine Saison mit vielen Hochs und Tiefs setzen. (pre/sda)