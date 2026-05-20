Murat Yakin setzte bei seinem WM-Aufgebot auf Erfahrung und Teamplayer. Bild: keystone

Murat Yakin über sein WM-Augebot: «Ich bin froh, dass ich jetzt mehr Optionen habe»

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Zwei Sätze fallen immer wieder in Murat Yakins Pressekonferenz zum Schweizer Kader für die Fussball-WM im kommenden Sommer in Nordamerika. «Er ist sehr erfahren» und «er kennt seine Rolle im Team». Der Nationaltrainer macht klar, worauf er in diesem Aufgebot achtete: Spieler, die den ganzen WM-Trubel bereits kennen und die miteinander harmonieren.

Dass er grosse Talente wie Alvyn Sanches (Young Boys) oder Alessandro Vogt (St.Gallen) zuhause liess, überrascht deshalb nicht. «Sanches hat ein grosses Potenzial, aber er hatte letztes Jahr auch eine schwere Verletzung», erklärte Yakin. Es sei möglich, dass der YB-Akteur noch nicht bereit sei, um sich auf internationalem Niveau durchzusetzen. Zudem sei die Konkurrenz auf seiner Position einfach auch riesig.

Sorgen, dass Sanches künftig für ein anderes Nationalteam auflaufen könnte, macht sich Yakin indes keine. «Wir sind mit ihm im Kontakt und er hat uns signalisiert, dass er für die Schweiz spielen möchte», sagt der 51-Jährige. In der Nations League könne man dann wieder vermehrt junge Spieler einbauen, die WM sei nicht der richtige Moment dafür.

Viel Freude bereitet dem Nati-Coach indes Johan Manzambi, der heute Abend im Europa-League-Final im Einsatz stehen wird. Er werde mit jedem Spiel immer besser und habe sein Potenzial immer noch nicht voll ausgeschöpft. «Ob es ihm dann für die Startaufstellung reicht, werden wir sehen. Ich bin froh, dass ich auf vielen Positionen mehr Optionen habe», sagt Yakin.

Dass er mit Silvan Widmer nur einen nominellen Rechtsverteidiger aufgeboten hat, sieht Yakin nicht als Problem an: «Auch Michel Aebischer und Dan Ndoye haben bei uns diese Position in der Fünferkette schon gespielt. In der Viererkette könnten Luca Jaquez und Eray Cömert rechts spielen. »(abu)

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