«Ein total verrücktes Spiel» – YB vergeigt Sieg in dramatischer Schlussphase

Vincent Sierro (YB):

«Es war ein verrücktes Spiel mit so vielen Emotionen. Wir waren erst hinten, dann vorne und am Ende gab es leider nur ein Unentschieden. Mein erstes Champions-League-Tor ist natürlich total schön, davon träumt man schon als Kind. Leider hat es am Ende aber nicht für den Sieg gereicht. Am Ende ist es für uns etwas enttäuschend, aber wir können auch viel Positives aus diesem Spiel ziehen.»