Gestatten: Robert Lewandowski unmittelbar vor seinem 1:0-Führungstreffer in Kiew. bild: imago-images.de

Ronaldo erlöst ManUnited wieder spät – Lewandowski zaubert bei Bayerns Zittersieg

Gruppe E

Dynamo Kiew – Bayern München 1:2

Auch ein dichtes Schneetreiben kann Bayern München nicht stoppen. Dank eines 2:1-Siegs gegen Dynamo Kiew bleibt der deutsche Rekordmeister in der Champions League ungeschlagen und sichert sich so auch vorzeitig den Gruppensieg.

Bei widrigen Bedingungen reichen zwei herrliche Tore von Robert Lewandowski, der per Fallrückzieher trifft, und Kingsley Coman in der ersten Halbzeit für den knappen Erfolg. Für die Ukrainer erzielt Denys Garmash in der 70. Minute den Anschlusstreffer, in der Nachspielzeit haben sie bei einem Pfostentreffer zudem viel Pech.

Dynamo Kiew - Bayern München 1:2 (0:2)

SR Meller (TUR).

Tore: 14. Lewandowski 0:1. 42. Coman 0:2. 70. Garmasch 1:2.

Bemerkungen: Bayern München ohne Upamecano (gesperrt), Kimmich, Musiala, Gnabry und Choupo-Moting (alle Quarantäne).

Der herrliche Fallrückzieher von Lewandowski zum 1:0 für die Bayern. Video: streamja

Coman erhöht auf 2:0 für die Bayern. Video: streamja

Der Kiewer Anschlusstreffer durch Garmash. Video: streamja

Die Tabelle:

Gruppe F

Villarreal – ManUnited 0:2

Manchester United hat sich trotz einer dürftigen Leistung vorzeitig für die Achtelfinals qualifiziert. Eine gute Schlussviertelstunde mit Toren von Cristiano Ronaldo und Jadon Sancho reicht den Engländern zum 2:0-Sieg in Villarreal.

Das mit einer Niederlage in Bern in die Gruppenphase gestartete Manchester United verdankte es Goalie David de Gea, dass es bis in die Schlussviertelstunde 0:0 stand. Die Spanier nutzten ihre Chancen nicht und wurden dafür bestraft.

Ein Abwehrfehler brachte Ronaldo in der 78. Minute erstmals in gute Abschlussposition. Der Portugiese nutzte die Möglichkeit mit einem raffinierten Lob zu seinem 140. Champions-League-Tor (im 190. Spiel). Sancho doppelte in der 90. Minute nach.

Villarreal - Manchester United 0:2 (0:0)

SR Brych (GER).

Tore: 78. Ronaldo 0:1. 90. Sancho 0:2.

Bemerkungen: Villarreal ohne Gerardo Moreno (verletzt). Manchester United ohne Varane, Pogba, Cavani (alle verletzt) und Greenwood (Corona). (pre/sda)​

Ronaldo erlöst Manchester in der 78. Minute. Video: streamja

Das 2:0 für die United durch Sancho. Video: streamja