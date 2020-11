Sport

Fussball

Nations League: Alle Ukrainer nach Rückkehr in die Heimat negativ getestet



Bild: keystone

Alle Ukrainer nach Rückflug negativ getestet – sofort kommen Vorwürfe gegen die Schweiz

Nach der Rückkehr in die Heimat wurden alle Spieler der ukrainischen Nationalmannschaft negativ getestet – und der Verband macht den Schweizern Vorwürfe

Die ukrainische Nationalmannschaft, die am Dienstag vom Luzerner Kantonsarzt wegen mehrerer Corona-Fälle unter Quarantäne gestellt worden war, legte tags darauf nach ihrer Rückkehr in die Ukraine durchwegs negative Corona-Tests ab. Zur 40-Mann-Delegation gehörten auch Marlon Moraes und Serhiy Kryvtsov, die in Luzern noch ein positives Resultat erhalten hatten. Dies berichtete der ukrainische Verband auf seiner Homepage. Die Tests seien von einem von der UEFA zertifizierten Labor durchgeführt worden, so die Ukrainer.

Bild: keystone

Das negative Testergebnis nahmen die Ukrainer zum Anlass, das juristische Forechecking zu lancieren. «Man muss daran erinnern, dass das Spiel zwischen der Schweiz und der Ukraine abgesagt wurde, weil der Arzt des Schweizer Kantons Luzern das Nationalteam der Ukraine wegen drei positiv getesteten Spielern unter Quarantäne stellte. Danach verweigerte die Schweiz weitere Tests von Spielern und Mitgliedern der Delegation, die negative Ergebnisse erzielt hatten. Gemäss dem UEFA-Protokoll genügt es, um ein Spiel austragen zu können, wenn 13 Spieler eines Teams, inklusive ein Torhüter, zur Verfügung stehen», schrieb der Verband.

Los-Entscheid oder Forfait-Sieg?

Die Strategie der Ukrainer liegt damit offen. Sie werden versuchen, gegenüber der UEFA-Disziplinarkommission klar zu stellen, das sie bereit gewesen wären, zum Spiel vom letzten Dienstag in Luzern anzutreten. Sollte die UEFA den Ukrainern nicht die Schuld an der Absage geben, könnte es einen Losentscheid geben – ausser es lässt sich doch noch einen Termin finden, um das Spiel nachzuholen. Andernfalls würde die Schweiz 3:0 forfait gewinnen.

💬Reaktion von Vladimir Petkovic zum Entscheid der UEFA

💬Réaction de Vladimir Petkovic sur la décision de la UEFA

💬Reazione di Vladimir Petkovic sulla decisione della UEFA#SUIUKR @UEFA #NationsLeague pic.twitter.com/uWUQPyO0jz — 🇨🇭 Nati (@SFV_ASF) November 17, 2020

Die Wertung der Partie ist deshalb wichtig, weil davon abhängt, ob die Schweiz oder die Ukraine in die Liga B der Nations League absteigen muss. Die Schweiz braucht einen 3:0-Forfaitsieg oder einen 1:0-Sieg per Losentscheid. (pre/sda)

