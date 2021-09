Barcelona erlebte in Lissabon einen Abend zum Vergessen. Bild: keystone

Steffen trifft für Wolfsburg – Barça kassiert Klatsche – Ronaldo erlöst United

Gruppe F

Atalanta – YB 1:0

Manchester United – Villarreal 2:1

Manchester United antwortet in der Champions League mit einem – glückhaften – Sieg auf das 1:2 in Bern gegen YB. Cristiano Ronaldo schiesst in der 95. Minute das 2:1 gegen Villarreal.

Als der Rekordtorschütze der Champions League den Red Devils den kaum noch erhofften Sieg bescherte, war dies die letzte Aktion einer Partie, in der, wenn schon, nur Villarreal den Sieg verdient hätte.

Als der frühere Dortmunder Paco Alcacer Villarreal kurz nach der Pause in Führung bracht, war dies ein mehr als gerechter Lohn. Denn in der ersten Halbzeit hatten sich nur die Spanier in der Offensive gezeigt. Manchesters spanischer Goalie David De Gea musste vier ausgezeichnete Paraden zeigen, um einen Rückstand - sogar einen klaren - abzuwenden. Dennoch glich der brasilianische Verteidiger Alex Telles nach 63 Minuten aus, indem er eine Flanke von Bruno Fernandes verwertete. Erst nach dem 1:1 kamen die Red Devils besser ins Spiel. Nach 71 Minuten zwang Mason Greenwood Villarreals Goalie Geronimo Rulli zu einer tollen Abwehr.

Manchester United - Villarreal 2:1 (0:0)

SR Zwayer (GER).

Tore: 53. Alcacer 0:1. 60. Telles 1:1. 95. Ronaldo 2:1.

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Lindelöf, Telles (90. Fred); McTominay, Pogba (75. Cavani); Sancho (75. Matic), Bruno Fernandes, Greenwood (90. Lingard); Ronaldo.

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol (73. Mandi), Torres, Alberto Moreno (74. Pena); Parejo, Capoue, Trigueros (61. Estupinan); Pino (73. Gomez), Alcacer (58. Dia), Danjuma.

Bemerkungen: Manchester United ohne Wan-Bissaka (gesperrt), Maguire, Rashford, Shaw und Diallo (alle verletzt). Villarreal ohne Coquelin (gesperrt), Gerard Moreno und Raba (beide verletzt).

Verwarnung: 67. Pino (gegen YB gesperrt)

Gruppe E

Benfica – Barcelona 3:0

0 Punkte, 0:6 Tore - das ist die bittere Bilanz des FC Barcelona nach dem zweiten Spieltag in der Gruppe E. Die neuste 0:3-Niederlage resultierte aus dem Gastspiel bei Benfica Lissabon.

Benfica fertigt den FC Barcelona ab. Bild: keystone

Benfica Lissabon - Barcelona 3:0 (1:0)

SR Orsato (ITA).

Tore: 3. Nuñez 1:0. 69. Rafa Silva 2:0. 79. Nuñez (Handspenalty) 3:0.

Bemerkungen: Benfica Lissabon ohne Seferovic (verletzt). Barcelona u.a. ohne Dembélé, Agüero, Jordi Alba, und Braithwaite (alle verletzt). 87. Gelb-Rote Karte gegen Garcia (Barcelona).

Bayern München – Dynamo Kiew 4:0

6 Punkte, 8:0 Tore lautet demgegenüber die Zwischenbilanz von Bayern München. Beim 5:0-Heimsieg gegen Dynamo Kiew tat sich Roberto Lewandowski als Doppeltorschütze hervor.

Die Bayern haben gegen Zenit überhaupt keine Probleme. Bild: keystone

Bayern München - Dynamo Kiew 5:0 (2:0)

SR Guida (ITA).

Tore: 12. Lewandowski 1:0. 27. Lewandowski 2:0. 68. Gnabry 3:0. 74. Sané 4:0. 87. Choupo-Moting 5:0.

Bemerkungen: Bayern München ohne Coman und Tolisso (beide verletzt).

Gruppe G

Salzburg – Lille 2:1

Noah Okafor feiert mit Salzburg einen Sieg in der Champions League. Bild: keystone

Salzburg - Lille 2:1 (1:0)

SR Meler (TUR).

Tore: 31. Adeyemi (Foulpenalty) 1:0. 53. Adeyemi (Handspenalty) 2:0. 62. Yilmaz 2:1.

Bemerkungen: Salzburg mit Köhn und Okafor.

Wolfsburg – Sevilla 1:1

Mit seinem Tor zum 1:0 unmittelbar nach der Pause hätte Renato Steffen beinahe Wolfsburgs ersten Sieg eingeleitet. Aber das Heimspiel gegen den FC Sevilla, den Rekordgewinner in der Europa League, dauerte hierfür ein paar Minuten zu lang. Der Möhlin-Kroate Ivan Rakitic glich nach 86 Minuten mit einem Foulpenalty aus.

Wolfsburg - FC Sevilla 1:1 (0:0)

SR Kabakov (BUL).

Tore: 49. Steffen 1:0. 86. Rakitic 1:1.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu (bis 62.) und Steffen (bis 74.). 86. Gelb-Rote Karte gegen Guilavogui (Wolfsburg).

Gruppe H

Zenit St. Petersburg – Malmö 4:0

Zenit St. Petersburg - Malmö 4:0 (1:0)

SR Sidiropoulos (GRE).

Tore: 9. Claudinho 1:0. 49. Kusjajew 2:0. 80. Sutormin 3:0. 95. Wendel 4:0.

Bemerkungen: 53. Rote Karte gegen Ahmedhodzic (Malmö/Hands).

Juventus – Chelsea 1:0

Juventus Turin scheint die Champions League zu gebrauchen, um sich für die Schwierigkeiten in der Meisterschaft schadlos zu halten. So bezwangen die Turiner mit einem 1:0 zuhause auch den Champions--League-Gewinner Chelsea. Der Torschütze war Federico Chiesa in der 48. Minute.

Juventus Turin - Chelsea 1:0 (0:0)

SR Manzano (ESP).

Tor: 46. Chiesa 1:0.

Bemerkungen: Juventus Turin ohne Morata, Dybala, Ramsey, Arthur und Jorge (alle verletzt). Chelsea ohne Mount, Pulisic, James (alle verletzt) und Kanté (krank). (abu/sda)