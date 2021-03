Sport

Fussball

Bundesliga: Bayern siegen trotz Unterzahl gegen Stuttgart – BVB patzt



Bild: keystone

Bundesliga verrückt: «Lewa»-Hattrick in Unterzahl – kurioses Eigentor in Frankfurt

Köln – Dortmund 2:2

Im Rennen um die Champions-League-Plätze erleidet Dortmund mit dem 2:2 in Köln einen weiteren Rückschlag, obwohl Erling Haaland nach weniger als drei Minuten das 1:0 und in der Schlussphase das 2:2 schiesst.

Der BVB büsst teuer für das Nachlassen nach der starken Startphase. Köln sichert sich den erst zweiten Punkt in den letzten sechs Partien dank Toren von Ondrej Duda und Ismail Jakobs. Bei beiden Gegentreffern ist der Schweizer BVB-Keeper Marwin Hitz chancenlos. Manuel Akanji wird nach seiner Verletzung erst kurz vor dem Ende eingewechselt.

Köln - Dortmund 2:2 (1:1)

Tore: 3. Haaland 0:1. 35. Duda (Handspenalty) 1:1. 65. Jakobs 2:1. 90. Haaland 2:2.

Bemerkungen: Dortmund mit Hitz und Akanji (ab 88.), ohne Bürki.

Bayern – Stuttgart 4:0

Was für eine erste Halbzeit in München. Nach nur zwölf Minuten sieht Bayern-Verteidiger Alphonso Davies für ein rüdes Einsteigen die rote Karte.

Die Bayern werden von der nummerischen Unterzahl allerdings eher angespornt denn gebremst und laufen zur Gala auf. Vier Minuten nach dem Platzverweis trifft Lewandowski zur Führung. Rund 20 Minuten später hat Lewandowski einen Hattrick und die Bayern insgesamt vier Tore auf dem Konto. In der zweiten Halbzeit fallen dann keine Tore mehr.

Bayern München - Stuttgart 4:0 (4:0)

Tore: 18. Lewandowski 1:0. 22. Gnabry 2:0. 23. Lewandowski 3:0. 39. Lewandowski 4:0.

Bemerkungen: Stuttgart mit Kobel. 12. Rote Karte gegen Davies (Bayern München).

Frankfurt – Union Berlin 5:2

Noch verrückter als in München ist nur die erste Halbzeit in Frankfurt. Chancen gibt es hüben wie drüben. André Silva trifft in der zweiten Minute zur Führung für die Eintracht, nachdem beim vorherigen Angriff der Schweizer Djibril Sow das sicher geglaubte 0:1 der Union verhindert hat.

Max Kruse hat dann aber doch noch eine Antwort parat und trifft nur fünf Minuten nach dem 1:0 zum 1:1. Nach einer ruhigen Phase überschlagen sich die Ereignisse kurz vor der Pause.

Nach 35 Minuten will Unions Robert Andrich den Ball zu seinem Torhüter Andreas Luthe zurückspielen, doch der rutscht im dümmsten Moment aus, sodass Andrich den Ball aus rund 35 Metern in den eigenen Kasten spediert.

Davon angespornt stellen Filip Kostic und André Silva mit einem Doppelpack innert zwei Minuten auf 4:1 für die Eintracht. Damit war die erste Halbzeit aber noch nicht vorüber: In der dritten Minute der Nachspielzeit überlistet Kruse mit einem hohen Kopfball.

Nach der Pause halten sich die Teams dann vornehm zurück mit Toren. Erst in der 92. Minute sorgt Timothy Chandler auf Vorarbeit des eingewechselten Steven Zuber zur definitiven Entscheidung.

Eintracht Frankfurt - Union Berlin 5:2 (4:1)

Tore: 2. André Silva 1:0. 7. Kruse 1:1. 35. Andrich (Eigentor) 2:1. 39. Kostic 3:1. 41. André Silva 4:1. 45. Kruse 4:2. 92. Chandler 5:2.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow und Zuber (ab 77.).

Bremen – Wolfsburg 1:2

Während die Eintracht Frankfurt nun vier Punkte Reserve auf Dortmund hat, ist die Situation von Wolfsburg noch bequemer. Mit Kevin Mbabu und Admir Mehmedi kommt das Team des Österreichers Oliver Glasner zum 2:1 in Bremen und liegt acht Zähler vor den fünftplatzierten Dortmundern, die in der nächsten Runde gegen Eintracht Frankfurt unter Zugzwang stehen.

Bremen - Wolfsburg 1:2 (1:2)

Tore: 9. Sargent (Eigentor) 0:1. 42. Weghorst 0:2. 45. Möhwald 1:2.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu und Mehmedi (bis 86.), ohne Steffen (verletzt). (abu/sda)

Die Tabelle

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Schweizer in der Bundesliga 2019/2020 Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter