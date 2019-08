Sport

Fussball

Bayern, Barça, oder PSG? Mit diesen 11 Schritten wirst DU zum Modefan



Bild: EPA/EPA

Du willst beim Fussball jubeln? Mit diesen 11 Schritten wirst auch DU zum Modefan

Du möchtest Fan eines Fussball-Klubs sein und dabei möglichst viel zu jubeln haben? Das will gelernt sein. Mit dieser Anleitung wirst auch DU zum perfekten Modefan – garantiert!

Die Auswahl des Klubs

Als Modefan suchst du dir nicht einfach einen Klub aus. Nein! Früher war das (wie alles) viel leichter. Da konnte man einfach das Team des Spielers auf dem Cover von «Bravo Sport» auswählen. Mittlerweile hat sich bei Modefan-Forschern jedoch eine komplexe Rechnung durchgesetzt.

screenshot: famousfix.com

Diese Daten brauchst du für die Berechnung deines neuen Lieblingsklubs:

Erfolge 2017

Meisterschaft = 2 Punkte

Cup = 1

Europa League = 1

Champions League = 3

Total 2017: _____



Erfolge 2018

Meisterschaft = 2

Cup = 1

Europa League = 1

Champions League = 3

Total 2018: _____

Erfolge 2019

Meisterschaft = 2

Cup = 1

Europa League = 1

Champions League = 3

Total 2019: _____



Stars

Spieler mit über 100 Mio. Marktwert im Kader = 1

Total Stars: _____



Berechnung:

1* (Total 2017) + 2* (Total 2018) + 3* (Total 2019) + (Total Stars) = Gesamtpunktzahl

Eine Gesamtpunktzahl von (mindestens!) 10 Punkten ist erforderlich, ansonsten ist der Klub nicht für dich als Modefan geeignet.

Wenn dir das alles zu kompliziert ist, nimm Real Madrid. Das geht immer.

Bild: EPA

Der Lieblingsspieler

Dieser Schritt ist simpel: Wähle den Offensiv-Spieler deines Lieblingsklubs mit den meisten Instagram-Followern als deinen Lieblingsspieler. Wenn du gerade in den Sommerferien bist, kauf' dir am Bazar in <hier Ferienort einfügen> ein T-Shirt von deinem Lieblingsspieler. Und wenn der Verkäufer sagt, das Trikot für umgerechnet 7.45 Franken sei original, stimmt das auf jeden Fall!

Recherche

Nun musst du ein bisschen etwas über deinen neuen Lieblingsklub lernen. Gib auf Google, oder noch besser, direkt auf Wikipedia den Namen deines Lieblingsklubs ein. Notiere dir die wichtigsten Eckdaten wie Gründungsjahr, Präsident, Anzahl Meistertitel, grösster Rivale sowie den Fakt, dass der Verein Rekordmeister ist. Merke dir: Wenn etwas nicht im Einleitungstext auf Wikipedia steht, ist es auch nicht wichtig.

Hier erklärt am Beispiel von Juventus Turin.

Fan-Account auf Social Media

Auf Social Media macht es einen unprofessionellen Eindruck, wenn du als <dein Name> rumkommentierst. Deshalb solltest du dir einen Fan-Account anlegen. Für den passenden Account-Namen gibt es zwei einfache Möglichkeiten:

< Dein Lieblingsspieler + GOAT+ <3 >

oder

< 4ever + Dein Lieblingsklub + Gründungsjahr (kennst du ja von Wikipedia) + Herzen in den Klubfarben >

Als Profilbild nimmst du ganz einfach das Klublogo, oder wenn du es lieber etwas ausgefallen magst, eine Collage. Die findest du auf Google ganz einfach unter <Wallpaper + Lieblingsklub + hd >.

Falls du mit Schritt 9 durch bist, solltest du das Profilbild mit einem Selfie in Fanartikeln anpassen. Dazu aber später mehr.

Dem Klub Tipps geben

Jetzt, wo du deinen professionellen Fan-Account hast, bist du bereit, dem Klub Feedback und Ratschläge zu geben. Der beste Weg dazu, wie sollte es anders sein, führt über die Social-Media-Plattformen deines Klubs. Auf einen beliebigen Beitrag deines Klubs kommentierst du am besten:

< Announce + Spieler mit über 100 Mio. Marktwert, der noch nicht bei deinem Klub ist >

Diese Tipps helfen den Sportchefs enorm! Die meisten Spieler werden gar nicht mehr gescoutet, sondern anhand der Online-Reputation und der Anzahl an Fan-Beiträgen auf Social Media ausgewählt und verpflichtet. Also nicht sparsam sein mit den Kommentaren.

Weil wir in einem multimedialen Zeitalter leben, solltest du ab und zu auch mal ein Bild oder, noch besser, ein GIF posten. Google hilft dir auch in diesem Fall.

< Lieblingsspieler + celebration >

oder

< Lieblingsspieler + GIF >

bild: giphy

Wenn du das Ganze professionell aufziehen willst, gehst du auf die Social-Media-Seiten deines grössten Rivalen (den kennst du ja ebenfalls dank Wikipedia) und postest dort das Bild oder GIF deines Lieblingsspielers. Besonders effektiv ist das natürlich, wenn ebendieser Spieler kürzlich ein Tor gegen den Rivalen geschossen hat.

Du kannst auch einfach «Hurensöhne» in die Landessprache des Rivalen übersetzen und posten. Das geht auch.

Mit dieser Massnahme verunsicherst du den Gegner massiv und die Chance, dass dein Lieblingsklub das nächste Derby gewinnt, steigt nach jüngsten Berechnungen schwedischer Nobelpreisforscher um exakt 9,37 Prozent. Dank dir!

Vereinsforum aufsuchen

Nun bist du schon ein eingefleischter Modefan. Zeit, dich mit anderen, richtigen Fans deines Klubs auszutauschen. Weil du aber noch immer keine wirkliche Ahnung hast, musst du den direkten Kontakt IN JEDEM FALL vermeiden. Der Ausweg ist einfach und heisst Vereinsforum. Dort meldest du dich an – nimm am besten deinen brandneuen Fan-Account-Namen von Social Media (Stichwort Corporate Identity).

Um sich anständig vorzustellen, eignet sich folgender Text.

«Hi zusammen :)

Ich lese, hier schon lange mit und wollte mich nun auch mal zu Wort melden. Ich bin seit 1997 grosser Fan von <Lieblingsklub einfügen>, seit mich mein Grossvater zum ersten Mal ins <Stadionname einfügen>* mitgenommen hat. Und ihr wisst ja, wer das einmal erlebt hat, hat die Liebe zu ‹Lieblingsklub einfügen› für immer im Herzen.»

* Achtung beim Stadionnamen! Verwende stets die älteste Bezeichnung des Stadions und nicht den aktuellen, vom Sponsor gegeben Namen, sonst enthüllst du dich als Modefan. Wenn jemand anderes den aktuellen Stadionnamen verwendet, ist es legitim – nein sogar erwünscht – diesen mit «Scheiss Kommerz, das heisst <ältester Stadionname einfügen>» zu belehren.

Bild: BKW

Der grosse Vorteil vom Forum ist, dass du in Diskussionen immer googeln kannst und dadurch zumindest halbwegs so rüber kommst, als hättest du eine Ahnung. Und falls du dennoch in eine ausweglose Situation gerätst (das wirst du) und kurz vor der Enttarnung stehst, kannst du dich jederzeit mit «Ich dachte, hier im Forum werden alle Meinungen akzeptiert, dazu ist es ja auch da» wehren und gehst als moralischer Sieger aus der Diskussion.

«FIFA»-Karrieremodus

Zeit, deinen Klub höchstpersönlich zu den ersten Erfolgen der Saison zu führen. Besorge dir das neuste «FIFA»-Game (ausser du bist Fan von Piemonte Calcio, dann muss es selbstverständlich PES sein).

Nun startest du den Karrieremodus und zockst auf Amateur. Du wirst schon in der ersten Saison das «Triple» holen und dein Lieblingsspieler wird dabei 100+ Tore erzielen.

Das liegt alles nicht an der Tatsache, dass du auf Amateur-Level spielst, sondern einerseits an deinem überdurchschnittlichen Game-Talent und vor allem an den von dir verpflichteten Spielern und deiner perfekt ausgewählten Aufstellung und Formation.

Hier einige Inputs für gute Spieler bei FIFA 19:

Nochmals das Vereinsforum aufsuchen

Im FIFA-Manager hast du in der ersten Transferperiode gleich drei Spieler für über 100 Mio. Euro Marktwert verpflichtet und die zu schwachen Spieler sehr teuer verkauft. Dein Lieblingsklub sollte das in Wirklichkeit auch tun, nur checkt das leider keiner. Also zurück ins Forum!

Hier erklärst du erst anhand einer Milchbüchleinrechnung, wie man sich die richtigen Spieler finanziert und kritisierst dabei den unfähigen Vorstand deines Vereins, der dies trotz jahrelanger Erfahrung nicht kann.

Anschliessend zeigst du mit deiner 2-4-4-Formation, die bei FIFA so gut funktioniert hat, wie der Trainer eigentlich aufstellen sollte.

Bild: AP

Es kann an dieser Stelle nicht schaden, nochmals auf Schritt 5 zurückzugehen und einmal mehr auf den Klub-Seiten auf Social Media < Announce + Spieler mit über 100 Mio. Marktwert, der noch nicht bei deinem Klub ist > zu fordern.

Schal kaufen

Ein Shirt deines Lieblingsspielers hast du seit Schritt 2 ja bereits. Nun brauchst du aber noch das wichtigste aller Fan-Utensilien, einen Schal. Den bestellst du aber nicht einfach über den Klub-Fanshop (Scheiss-Kommerz!), sondern entweder bei den Ultras (die coolen Fan-Gruppierungen) deines Klubs oder bei einem Online-Auktionshaus.

Der Vorteil beim Online-Auktionshaus: Du findest die alten Dinger. Ein Schal aus den 90ern beweist, dass du schon immer Fan von deinem Lieblingsverein warst.

Bild: AP

Besuch im Stadion

Du bist komplett ausgerüstet und bereit für den Stadionbesuch. Montiere deinen Schal, ziehe dein gefälschtes Trikot an und sage allen im Forum, dass du für zwei Tage mal weg bist, weil die richtigen Fans eben ins Stadion gehen, statt nur zuhause zu sitzen und das Forum zuzumüllen.

Du buchst über einen Fancar die Reise ins Stadion – selbstverständlich wählst du dafür eine Partie gegen einen Top-Gegner (muss den Kriterien bei Schritt 1 entsprechen) oder eine Ausgangslage, bei der deinem Team der Erfolg nicht mehr genommen werden kann (zum Beispiel nach einem 4:0-Sieg auswärts in einem Hinspiel).

Vor dem Stadion angekommen hast du die ersten wichtigen Foto-Termine. Erst musst du vor oder im Stadion mit deinem Schal posen – und zwar hältst du dabei deinen Schal mit gestreckten Armen über deinem Kopf. Das Foto lädst du UNVERZÜGLICH auf Instagram.

Der Vereinswechsel

Irgendwann kommt der Moment, da hat dein Verein keinen Erfolg mehr. Er verspielt die Meisterschaft und scheitert in der Champions League. Bei zu vielen Misserfolgen und wenn dann noch Stars abwandern, solltest du dir ebenfalls einen neuen Lieblingsklub suchen. Vergiss nicht, das oberste Credo des Modefans ist der Erfolg! Du hast monatelang alles für den Klub gegeben und der Dank sind Misserfolge!1!!

Bild: AP/AP

Du bist dem Verein gar nichts schuldig und suchst dir am besten einen neuen Klub. Das geht ganz einfach, du beginnst am besten gleich sofort wieder mit Schritt 1. So wirst du zum ewig glücklichen Modefan mit GARANTIERTEM Erfolg.

Gern geschehen.

