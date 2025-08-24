freundlich22°
Super League: GC vergibt 2:0-Führung zuhause gegen Winterthur

Der Winterthurer Silvan Sidler ( Nr.24) schiesst das 1. Tor fuer Winterthur beim Fussballspiel der Super League Grasshopper Club Zuerich gegen den FC Winterthur im Stadion Letzigrund in Zuerich am Son ...
In der Schlussphase bezwingt Winterthur GC-Goalie Hammel noch zwei Mal.Bild: keystone

GC vergibt Chance um Chance und gibt den Sieg gegen Winti noch aus den Händen

Die Grasshoppers geben gegen Winterthur einen 2:0-Vorsprung aus der Hand. Mit seinen Kopfballtreffer in der 92. Minute zum 2:2 sichert Tibault Citherlet den Gästen einen Punkt.
24.08.2025, 16:0924.08.2025, 16:13
«Ein Sieg muss her», hatte GC-Trainer Gerald Scheiblehner im Vorfeld des Spiels gegen Winterthur gefordert. Und lange sah es so aus, als würden seine Spieler den Worten Taten folgen lassen. Mit einem erneut sehr jungen Team – acht Spieler in der Startaufstellung waren zwischen 19 und 22 Jahren alt – zeigten die Grasshoppers im Kantonalderby über weite Strecken eine gute Leistung und kamen dem ersten Meisterschaftssieg sehr nahe.

«Ein hart erkämpfter Punkt, den wir auswärts gerne mitnehmen. GC war aufsässig heute, aber wir konnten den Anschlusstreffer erzielen. Dann haben auch die Einwechselspieler einen guten Job gemacht, neue Energie ins Spiel gebracht und am Ende auch den Ausgleich erzielt.»
Silvan Sidler, FC Winterthur

Für die Treffer waren die beiden Leihspieler von Bayern München verantwortlich. In der 12. Minute setzte sich der 19-jährige Jonathan Asp Jensen im Laufduell mit dem Gegenspieler durch und brachte das Heimteam in Führung. In der 60. Minute behielt der 20-jährige Lovro Zvonarek vor dem Tor die Nerven und schob zum 2:0 ein. Den letzten Pass gab beide Male der 20-jährige Samuel Marques, ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs.

Der Anschlusstreffer durch Silvan Sidler in der 68. Minute kam aus dem Nichts und brachte Spannung in die Partie zurück. Vor dem Ausgleich in der Nachspielzeit war Remo Buess mit einem Freistoss an den Pfosten dem 2:2 schon nahe gekommen.

«Es ist extrem bitter, wenn man so gut im Spiel ist. Wir hatten so viele Chancen, es ist einfach schade, wenn man dann nichts daraus macht. Ich weiss auch nicht, an was es am Ende gelegen hat, dass wir das Spiel noch aus der Hand geben.»
Samuel Marques, GC

Aus GC-Sicht war es am Ende eine Standard-Situation zu viel: Nach einem Eckball stand Tibault Citherlet, ebenfalls erst 20 Jahre alt, goldrichtig und sorgte dafür, dass die Serie der Ungeschlagenheit des FC Winterthur gegen GC ausgebaut wurde. Seit acht Spielen konnten die Grasshoppers gegen den FCW nicht mehr gewinnen.

Der Grasshopper Lovro Zvonarek bezwingt den Winterthurer Torhueter Stefanos Kapino zum 2-0 fuer GC beim Fussballspiel der Super League Grasshopper Club Zuerich gegen den FC Winterthur im Stadion Letzi ...
GC bringt schon wieder eine Führung nicht über die Zeit.Bild: keystone

Grasshoppers - Winterthur 2:2 (1:0)
7782 Zuschauer. - SR von Mandach.
Tore: 12. Jensen (Marques) 1:0. 60. Zvonarek (Marques) 2:0. 68. Sidler (Ulrich) 2:1. 92. Citherlet (Schneider) 2:2.
Grasshoppers: Hammel; Abels, Decarli, Paloschi; Marques, Hassane, Zvonarek (79. Meyer), Stroscio (79. Giandomenico); Jensen (79. Verón Lupi), Lee Young-Jun (53. Muci), Plange (71. Clemente).
Winterthur: Kapino; Arnold, Mühl (46. Citherlet), Sidler (85. Maluvunu); Sahitaj, Cueni, Jankewitz (64. Buess), Ulrich (74. Rohner); Golliard (85. Hunziker), Gomis, Schneider.
Verwarnungen: 45. Abels, 80. Hassane. (abu/sda)

Die Tabelle:

