Xhaka verliert mit Sunderland – Tottenham düpiert ManCity und profitiert von Goalie-Flop

Premier League

Manchester City – Tottenham 0:2

Manchester City verliert das Topspiel gegen Tottenham Hotspur. Das Team von Trainer Pep Guardiola muss sich vor heimischem Publikum 0:2 geschlagen geben.

Brennan Johnson und João Palhinha erzielten die beiden Tore noch vor der Pause. Letzterer profitierte auch von einem katastrophalen Fehlpass von Manchester-Goalie James Trafford, der seinen Lapsus nicht mehr gutmachen konnte. Die Cityzens versuchten in der zweiten Halbzeit mit den Einwechslungen von Bernardo Silva, Jérémy Doku, Phil Foden und Rodri den Turnaround zu schaffen, blieben aber erfolglos.

Manuel Akanji stand beim Heimteam nicht im Aufgebot. Der Schweizer Verteidiger wurde zuletzt mit einem Wechsel zu Galatasaray in Verbindung gebracht.

Burnley – Sunderland 2:0

Derweil musste Granit Xhaka mit Sunderland nach dem überragenden 3:0 gegen West Ham die erste Niederlage hinnehmen. Sein Team verlor auswärts gegen Burnley 0:2. Der Schweizer Nati-Captain spielte 90 MInuten durch, konnte aber an der Niederlage auch nichts ändern.

Xhaka verliert erstmals mit Sunderland. Bild: IMAGO/News Images

