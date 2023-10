Trotz viel Gegenwehr kann der FCZ auch nach dem Derby gegen Winterthur jubeln. Bild: keystone

FCZ gewinnt auch Derby gegen Winterthur – GC feiert erlösenden Sieg bei Yverdon

Der FC Zürich hat seine Leaderposition in der 10. Runde der Super League mit einem 3:2-Derbyerfolg gegen Winterthur gefestigt. Die Grasshoppers fanden in Yverdon (3:0) nach zwei Monaten zum Siegen zurück.

FCZ – Winterthur 3:2

Goran Boranijasevic und Antonio Marchesano trafen im Letzigrund für den nach zehn Runden weiter ungeschlagenen FCZ in der ersten Halbzeit, Fabian Rohner in der zweiten. Für die Gäste glich Matteo Di Giusto zwischenzeitlich aus und verkürzte Sayfallah Ltaief in der Nachspielzeit. Mit 22 Punkten weist der FCZ damit nach zehn Runden mehr Punkte vor als in der Meistersaison 2021/22 (20).

Fabian Rohner auf dem Weg zum 3:1 für den FC Zürich. Bild: keystone

Yverdon – Grasshoppers 0:3

Bei den Grasshoppers, die in der Meisterschaft seit dem 3:1 beim Saison-Auftakt gegen Basel nicht mehr gewonnen hatten, avancierte Awer Mabil bei seiner ersten Nomination für die Startelf sogleich zum Matchwinner. Der auf dem rechten Flügel aufgelaufene Australier erzielte beim klaren Erfolg in Yverdon die ersten beiden Tore und legte den dritten Treffer von Dorian Babunski auf. Für den im ersten Saisonviertel überraschenden Aufsteiger Yverdon war es die erste Liga-Niederlage seit Mitte August und dem 1:6 gegen Lugano.

Awer Mabil ist mit zwei Treffern der GC-Matchwinner gegen Yverdon. Bild: keystone