Black Friday: Romelu Lukaku und eine Schlagzeile, die viele verwirrt



Bild: AP

Headline from hell – Lukaku trifft am «Black Friday» auf Smalling

Es gibt Wortspiele, die macht man einfach nicht, weil nur Schwachköpfe sie witzig finden. Romelu Lukaku bringt weder Farbe ins Spiel, noch wirkt der Stürmer an einem schwachen Abend blass. Und niemand sollte die Hautfarbe eines Menschen als Schlagzeile benutzen. Doch genau das ist heute geschehen. Die italienische Zeitung «Corriere dello Sport» titelt vor dem Spiel morgen zwischen Inter Mailand und der AS Roma: «Black Friday». Dazu Bilder der dunkelhäutigen Romelu Lukaku und Chris Smalling.

Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH — AS Roma English (@ASRomaEN) December 5, 2019

Im Artikel geht es um die beiden Fussballer, die gemeinsam bei Manchester United waren und nun in der Serie A spielen. Und die beide eine starke Haltung im Kampf gegen Rassismus eingenommen haben. «Die Absicht des Artikels war eigentlich positiv», sagte Paul Rogers, Chefstratege der AS Roma, zur BBC. «Aber die Schlagzeile überschattet seine antirassistische Botschaft komplett.»

Man müsse angesichts der Idioten, welche schwarze Spieler ausbuhen, viel eher staunend «oooh!» rufen wie Kinder, heisst es im Artikel. «Es wird ein grosser Black Friday gespielt, aber es sind keine Saisonschlussrabatte, wenn, dann eher Stücke eines Meistertitels, die die ganze Saison halten.»

Shitstorm kaum mehr aufzuhalten

Ivan Zazzaroni, der Chefredaktor des «Corriere dello Sport», verteidigte den Artikel. Bei «Schwarzer Freitag» gehe es um den grossartigen Reichtum, für den Unterschiede sorgen würden. «Ein unschuldiger Titel, der vom Autor Roberto Perrone perfekt argumentiert wird, wird von denen, die das Gift im Inneren haben, in Gift verwandelt.»

Bild: AP

Zu spät: Die Zeitung ist in einen Shitstorm geraten. «Die Medien schüren Rassismus jeden Tag», urteilt die Anti-Rassismus Organisation FARE. Paul Rogers, der zuvor Social-Media-Chef der AS Roma war, betonte, dass viele User den Artikel gar nicht lesen. «Mehr Menschen werden diese Schlagzeile auf der Titelseite sehen, als den eigentlichen Artikel lesen. So entstehen neue Debatten in einer Zeit, in der wir alle versuchen, das Problem des Rassismus im italienischen Fussball anzugehen.»

«Anstatt nach vorne entwickeln wir uns zurück»

Auf den jüngsten Auswuchs hat Romelu Lukaku nicht reagiert. Nach einem anderen Vorfall in dieser Saison schrieb er: «Es ist 2019 und anstatt nach vorne entwickeln wir uns zurück.» Sein Klub Inter Mailand hielt heute fest: «Fussball ist Leidenschaft, Kultur und Brüderlichkeit. Wir sind und bleiben gegen jede Form von Diskriminierung.»

Italiens Fussball hat nach wie vor mit Rassismus zu kämpfen. Regelmässig kommt es zu primitiven Beleidigungen von den Tribünen, auch Lukaku war schon Opfer. Ein Tiefpunkt war, als ein TV-Experte ihn erst lobte und dann mit deplatzierten Worten beleidigte: «Wenn du gegen ihn ins Eins-gegen-eins musst, bist du tot – du fällst auf den Boden. Ausser du hast zehn Bananen, die du ihm zum Essen geben kannst.»

