Golferin Kai Trump: Donalds Enkelin erlebt beim Profidebüt ein Debakel

Kai Trump, granddaughter of President Donald Trump, hits on the 17th hole during the first round of The Annika LPGA golf tournament Thursday, Nov. 13, 2025, in Belleair, Fla. (AP Photo/Chris O&#039;Me ...
Kai Trump bei einem ihrer 83 Schläge am ersten Tag.Bild: keystone

Abgeschlagene Letzte – Trumps Enkelin erlebt Debakel

Fragt man US-Präsident Donald Trump, dann ist er wahrscheinlich «The Greatest Golfer» überhaupt. Klar ist: Seine Enkelin Kai Trump ist es noch nicht.
14.11.2025, 09:5814.11.2025, 09:58
Ralf Meile
Ralf Meile

Es ist selten, dass eine 18-Jährige bei ihrem Profidebüt so im Fokus steht wie Kai Trump in Florida. Das liegt – natürlich – an ihrem berühmten Verwandten. US-Präsident Donald Trump ist der Grossvater der jungen Golferin.

Mit einer 83er-Runde startete Kai Trump ins Turnier «The Annika» im Pelican Golf Club in Belleair im Grossraum Tampa. Auf dem Par-70-Kurs bedeutete dies: 13 über Par, 108. und letzter Platz, vier Schläge mehr als die Vorletzte. Die in Führung liegende Südkoreanerin Haeran Ryu benötigte satte 19 Schläge weniger. Die Schweizerinne Morgane Métraux und Albane Valenzuela liegen mit zwei Schlägen unter Par auf dem geteilten 8. Platz.

Kai Trump, granddaughter of President Donald Trump, tees off on the 11th hole during a pro-am for The Annika LPGA golf tournament, Wednesday, Nov. 12, 2025, in Belleair, Fla. (AP Photo/Chris O&#039;Me ...
Trump blickt einem Abschlag hinterher.Bild: keystone

«Ich war eindeutig nervöser als erwartet», sagte das Talent, das an den ersten vier Löchern vier Bogeys zu verzeichnen hatte. Trump sah jedoch nicht nur das nackte Resultat: Sie habe auch viele gute Schläge gemacht, bloss sei der Ball dann nicht dort gelandet, wo er sollte: «I hit a lot of good shots just to the wrong spots.»

Die 18-Jährige geht an die High School und ist dank eines Sponsoren am Profiturnier dabei. Dass Kai Trump nach zwei Runden den Cut übersteht, scheint nach ihrem Auftakt ausgeschlossen.

Nicht nur mit dem weltberühmten Grossvater teilt die Golferin ihre Liebe zu diesem Sport. Seit dem Frühling ist ihre Mutter Vanessa Trump mit Tiger Woods liiert – seines Zeichens der wahrscheinlich beste Golfer der Geschichte. Woods habe ihr geraten, das Turnier einfach zu geniessen, sagte Kai Trump: «Er sagte, ich solle Spass haben und was auch immer passiert, passiert eben.»

«Wenn Trump ein Handicap von 2,8 hat, ist die Queen eine Hochspringerin»

Mit Donald Trump stand sie auch schon öfter auf dem Platz. «Er ist recht gut», sagte die 18-Jährige. «Viel kann ich nicht sagen, aber wir hatten einige enge Matches.» Dass er ihr nicht vor Ort die Daumen drücken könne, verstehe sie: «Er regiert gerade die Welt und ist also ein bisschen beschäftigt.»

Mehr Golf:
