Golf: US-Fans sorgen für Eklat mit Rory McIlroy am Ryder Cup

epa12410219 Fans watch the morning foursomes matches at the 2025 Ryder Cup golf tournament at the Bethpage Black Golf Course in Farmingdale, New York, USA, 27 September 2025. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULA ...
Die Fans sorgen am Ryder Cup für aufgehitzt Stimmung.Bild: keystone

Europas Golfer dominieren am Ryder Cup – US-Fans sorgen für Eklat

28.09.2025, 13:0928.09.2025, 13:09

Am zweiten von drei Wettkampftagen des Ryder Cups am Samstag in Farmingdale bei New York hat sich Europa einen Vorsprung erarbeitet, der entscheidend zu sein scheint: Das Team um Captain Luke Donald führt mit 11,5:4,5 gegen die USA.

Die Europäer, die nach zwei Tagen mit einem Rekordvorsprung führen, müssen somit nur zwei der zwölf am Sonntag gespielten Einzel gewinnen und zumindest ein Unentschieden zu erreichen. Bereits mit einem Remis würde sie ihre vor zwei Jahren in Rom gewonnene Trophäe behalten. Aber die Europäer wollen mehr: Sie streben den ersten Triumph auf amerikanischem Boden seit 2012 an. Damals lag Europa vor dem letzten Spieltag mit 6:10 zurück, und die Aufholjagd wurde als das «Wunder von Medinah» bezeichnet.

Nun ist die Ausgangslage anders. Auf dem Bethpage Course, der vom aufgeheizten und chauvinistischen amerikanischen Publikum umgeben ist, konnten die Gäste aus Europa Beleidigungen und Destabilisierungsversuche ignorieren und klar in Führung gehen.

Immer wieder wüste Beleidigungen

Trotzdem kam es phasenweise zu im Golf unüblichen Szenen. Der nordirische Superstar Rory McIlroy wurde immer wieder von Zwischenrufen und Beleidigungen unterbrochen.

Im Four-Ball am Freitagnachmittag spielte er gemeinsam mit Shane Lowry gegen Patrick Cantlay und Sam Burns. Am 11. Loch zeigte McIlroy plötzlich den Mittelfinger – Kameras hielten fest, wie er beim Gang über das Grün den Kopf nach links drehte, den Arm hob und anschliessend noch einmal in die Richtung blickte.

Am Samstag rief er einigen amerikanischen Fans am Golfplatzrand nach ständigen Provokationen und Beleidigungen zu, endlich die Klappe zu halten – in weniger netten Worten («Shut the fuck up»).

Aufgrund des politischen Klimas zwischen den Vereinigten Staaten und dem Rest der Welt ist die Stimmung am diesjährigen Ryder Cup besonders aufgeladen. Eine ablehnende Stimmung sei «erwartbar, so ist das bei einem Auswärts-Ryder-Cup», gab McIlroy zu Protokoll. Er sagte aber auch: «Zwischen den Schlägen sollen sie sagen, was sie wollen, das ist okay. Aber seid so respektvoll, uns schlagen zu lassen, gebt uns dieselbe Chance, die die Amerikaner haben.» Ein US-Anhänger soll McIlroys Frau Erica zudem auch noch mit einem Getränk beworfen haben.

Die Entscheidung am Ryder Cup fällt am heutigen Sonntag. Die US-Golfer bräuchten mittlerweile ein Wunder, um den europäischen Sieg noch zu verhindern. (abu/sda/afp/t-online.de)

