Die Schweizer Handball-Liga führt auf die kommende Saison einen neuen Modus ein. Bild: keystone

Mit Haupt- und Finalrunde – Schweizer Handball-Meisterschaft erhält neuen Modus

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In der höchsten Schweizer Handball-Liga der Männer wird ab der kommenden Saison einen neuer Modus eingeführt. Neu beginnt die Meisterschaft mit einer Hauptrunde, die aus 18 Runden besteht. Die sechs besten Team qualifizieren sich anschliessend für die Finalrunde, während die Teams auf den Plätzen 7 bis 10 die Abstiegsrunde bestreiten.

In der Finalrunde werden zehn Runden gespielt, die Punkte aus der Hauptrunde werden mitgenommen. Nach Abschluss der Finalrunde bestreiten die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 4 die Playoffs. Sowohl die Halbfinals wie auch der Final werden in einer Best-of-5-Serie gespielt. Für die beiden Teams, welche die Halbfinals nicht erreichen, ist die Saison beendet.

Die Abstiegsrunde umfasst derweil zwölf Spiele pro Team, wobei die Punkte aus der Hauptrunde ebenfalls mitgenommen werden. Das letztplatzierte Team der höchsten Liga trifft dann auf das beste Team der NLB und spielt in der Barrage – ebenfalls im Best-of-5-Modus – um den Ligaerhalt.

Neben dem Moduswechsel strebt der Verband langfristig auch eine Aufstockung der Liga von zehn auf zwölf Teams an. (abu/sda)