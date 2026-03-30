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Infantino setzt auf WM 2026 mit Iran: «Es gibt keinen Plan B, C oder D»

epa12857966 FIFA President Gianni Infantino speaks during the opening of the &#039;Epic Album&#039; exhibition in Mexico City, Mexico, 28 March 2026. Infantino says being in Mexico feels special, noti ...
Infantino möchte den Iran an der WM dabeihaben.Bild: keystone

Infantino setzt auf WM mit Iran: «Es gibt keinen Plan B, C oder D»

FIFA-Präsident Gianni Infantino drängt trotz des Krieges im Nahen Osten auf eine Teilnahme Irans an der Fussball-WM im Sommer.
30.03.2026, 19:3330.03.2026, 19:33

«Wir wollen, dass Iran spielt, Iran wird bei der Weltmeisterschaft spielen. Es gibt keinen Plan B, C oder D – es gibt Plan A», sagte der Chef des Weltverbands in einem Interview des mexikanischen Fernsehsenders N+ Univision.

Angesichts des Krieges möchte der Iran seine drei Vorrundenpartien nicht – wie bislang geplant – in den USA (Los Angeles und Seattle) austragen, sondern in Mexiko. Weiterhin ist unklar, ob die FIFA diesem Wunsch nachkommen kann und überhaupt will.

«Iran repräsentiert sein Volk – die Menschen, die im Iran leben, ebenso wie jene, die im Ausland leben», sagte Infantino und warb um eine Teilnahme des Landes. Die FIFA wolle dafür zu sorgen, dass der Iran «unter den bestmöglichen Bedingungen» an der WM teilnehmen könne. Zugleich räumte der 56-jährige Schweizer ein, dass man in der «realen Welt lebe» und die Situation «sehr kompliziert» sei.

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Irans Verbandschef Mehdi Tadsch hatte vor anderthalb Wochen laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna einen Boykott der USA, nicht aber der WM angekündigt, ohne dies näher zu erläutern. US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, die iranische Mannschaft sei an der WM grundsätzlich willkommen, eine Teilnahme sei jedoch «aufgrund von Sicherheitsrisiken nicht angemessen».

Die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni und dauert bis zum 19. Juli. In der Gruppenphase soll der Iran auf Belgien, Neuseeland und Ägypten treffen. (abu/sda/dpa)

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