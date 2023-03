Kevin Fiala muss gegen die St. Louis Blues einstecken – entscheidet dann aber die Partie für sein Team. Bild: keystone

Jets-Niederreiter und Kings-Fiala skoren bei Heimsiegen

Kevin Fiala gelingen mit den Los Angeles Kings in der NHL ein Tor und ein Assist beim 4:2-Heimsieg gegen die St. Louis Blues, Nino Niederreiter assistiert für die Winnipeg Jets, sein neues Team.

Kings – Blues 4:2

Kevin Fiala kam in den Schlusssekunden zu seinen Skorerpunkten. In der drittletzten Minuten lieferte er im Powerplay den Assist zum 3:2 von Gabriel Vilardi und etwas später traf er zum Schlussstand ins leere Tor. Der Ostschweizer steht in dieser Saison bei 22 Toren und 44 Assists.

Jets – Oilers 7:5

Nino Niederreiter kam mit den Winnipeg Jets zum ersten Sieg. Im dritten Spiel mit seinem neuen Klub setzte er sich gegen die Edmonton Oilers mit 7:5 durch. Beim 1:1 von Winnipegs bestem Torschützen Mark Scheifele hatte der Schweizer Stürmer mit einem Assist seinen Stock im Spiel. Für Edmonton, das die Jets am Freitag noch geschlagen hatte, erzielte der Deutsche Leon Draisaitl drei Tore.

Blackhawks – Predators 1:3

Während sich Fiala mit den Kings und Niederreiter mit Winnipeg auf einem Playoff-Platz befinden, kommt Roman Josi mit den Nashville Predators den angestrebten Rängen näher. Nach dem 3:1 gegen die Chicago Blackhawks liegt die Mannschaft aus Tennessee fünf Punkte hinter Titelverteidiger Colorado Avalanche, der den letzten Playoff-Platz im Westen belegt. Josi bei Nashville und Philipp Kuraschew bei Chicago blieben ohne Skorerpunkte. (con/sda)