wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
International

Olympia 2026: Organisatoren reagieren nach Kondom-Flaute an Valentinstag

KEYPIX - epa12692961 A person rides past the Olympic Village in Milan, Italy, 30 January 2026. The Milan-Cortina 2026 Winter Olympics will be held from 06 to 22 February 2026. (KEYSTONE/EPA/MATTEO COR ...
Das olympische Dorf in Milano.Bild: EPA ANSA

Olympia 2026: Nach Kondom-Flaute am Valentinstag – Organisatoren reagieren

Eine Meldung zum Gebrauch von Kondomen in den Olympischen Dörfern der Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo erregte Aufsehen. Nun ist offenbar eine Lösung gefunden.
15.02.2026, 10:5515.02.2026, 10:55
David Digili / t-online
Ein Artikel von
t-online

Die Organisatoren der Olympischen Winterspiele in Italien haben Nachschub bei den Gratis-Kondomen für die Athletinnen und Athleten versprochen. «Wir können bestätigen, dass die Versorgung mit Kondomen in den olympischen Dörfern zeitweise aufgebraucht war, weil die Nachfrage höher als erwartet war», teilte das Organisationskomitee auf dpa-Anfrage mit. Nachschub sei bereits unterwegs und werde bis Montag über die Dörfer verteilt. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur AP darüber berichtet.

Ein Bericht, dass die Kondome in den olympischen Dörfern ausgegangen seien, hatte nicht nur bei den Athletinnen und Athleten Aufsehen erregt. «Das Klischee ist, dass der Valentinstag im olympischen Dorf im vollen Gange ist», sagte Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, am Wochenende mit einem Augenzwinkern und rechnete vor: «10'000 wurden benutzt, 2'800 Athleten – man kann es sich ausrechnen.»

«Sicherstellen, dass immer welche verfügbar sind»

Nun haben die italienischen Organisatoren auf den Kondom-Engpass reagiert und werden damit für Erleichterung sorgen. «Sie werden kontinuierlich bis zum Ende der Spiele aufgefüllt, um sicherzustellen, dass immer welche verfügbar sind», teilte das Ok weiter mit. Die Winterspiele enden am 22. Februar kommenden Sonntag.

Es ist keine neue Problematik: Bei jeder Ausgabe der Olympischen Spiele sind die Gratis-Kondome wieder ein grosses Thema. Zum ersten Mal lagen 1988 bei den Sommerspielen im südkoreanischen Seoul Kondome für die Athletinnen und Athleten parat. Bei den Spielen 2024 in Paris sollen es etwa 300'000 gewesen sein. Die Kondome sind auch als Souvenir beliebt.

Verwendete Quellen:

  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

Mehr dazu:

Nach drei Tagen waren alle weg: Kondome im Olympischen Dorf bereits aufgebraucht
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 75
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Melissa Lotholz vor der Bergkulisse der Dolomiten.
quelle: keystone / jure makovec
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Olympia: Hier staubt die Schweiz vier Medaillen ab
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
«Würde so gerne ein Bierchen aufmachen» – Alkoholverbot für deutsche Medaillengewinner
Die deutschen Skeleton-Asse jubeln an den Olympischen Spielen über Silber und Bronze – und haben in Cortina noch etwas vor. Deswegen üben sie Verzicht.
Axel Jungk verordnete sich ein striktes Alkoholverbot, Christopher Grotheer blieb bei Apfelschorle. Die deutschen Skeleton-Asse wollten es nach ihren Medaillencoups bei den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo lieber ruhig angehen lassen – schliesslich bekommen beide am Sonntag bei der Premiere des Mixed-Teamwettbewerbs eine weitere Chance auf Edelmetall.
Zur Story