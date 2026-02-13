Kevin Fiala wird mit einer Beinverletzung vom Eis gefahren. Bild: keystone

Schweiz verliert gegen Kanada klar und dabei auch Fiala, Malgin und Glauser

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft verliert am olympischen Turnier gegen den Topfavoriten Kanada. Das Team von Trainer Patrick Fischer unterliegt mit 1:5.

Es war nicht so, dass die Kanadier um vier Tore besser waren. In der 47. Minute traf Nino Niederreiter die Latte, die Schweizer drückten auf das 2:3, kurz darauf erhöhten die Kanadier durch Sidney Crosby auf 4:1 (48.). Das war der Unterschied, die Nordamerikaner agierten effizienter, was angesichts der individuellen Klasse nicht erstaunlich war.

Die Führung erzielte der Rekord-Olympiasieger in der 6. Minute im Powerplay. Nathan MacKinnon spielte einen herrlichen Querpass zu Connor McDavid, der soliden Goalie Akira Schmid in der nahen Ecke erwischte. Auch die Schweizer trafen in Überzahl zum 1:2: Pius Suter stand in der 13. Minute goldrichtig, nachdem der kanadische Keeper Logan Thompson einen Schuss von Sven Andrighetto an die Latte gelenkt hatte.

Suter bringt phasenweise etwas Hoffnung zurück. Video: SRF

In der 25. Minute brachte der 19-jährige Macklin Celebrini die Kanadier wieder mit zwei Toren in Führung. Das 5:1 (44.) schoss MacKinnon. Die Vorarbeit leistete McDavid, der sich auch beim 2:0 von Thomas Harley (11.) einen Assist gutschreiben liess. McDavid, der aktuelle Topskorer in dieser Saison in der NHL, verzeichnete schon beim 5:0 gegen Tschechien im ersten Spiel drei Skorerpunkt (drei Assists).

«Logischerweise war es kein schönes Bild. Hoffentlich ist es nicht allzuschlimm, aber es hat nicht gut ausgesehen. Es war ein frustrierender Match, wir hatten Möglichkeiten, aber konnten daraus nicht viel machen. Wir haben 2-3 Fehler gemacht und sie bestrafen das sofort. Auf der anderen Seite haben wir die Chancen nicht genutzt. Sie haben nichts anbrennen lassen und ihr Spiel durchgezogen. » Nino Niederreiter.

Die Schweizer verloren nicht nur die Partie deutlich, sie bekundeten auch Verletzungspech. In der 58. Minute ging Kevin Fiala nach einem Check von Tom Wilson zu Boden und musste mit der Trage vom Eis gebracht werden. Er dürfte sich schwer am Bein verletzt haben. Im ersten Drittel waren schon Verteidiger Andrea Glauser (nach einem harten Check von McDavid) und Center Denis Malgin verletzt ausgeschieden.

In dieser Szene verletzt sich Fiala. Video: SRF

Die Schweizer hätten gegen das kanadische Starensemble eine perfekte Leistung gebraucht, um eine Chance zu haben, sie leisteten sich jedoch zu viele Fehler, was auch daran lag, dass sie immer wieder mächtig unter Druck gesetzt wurden. Das Schussverhältnis lautete 39:25 zugunsten der Nordamerikaner.

Es war schwierig und emotional am Ende. Kevin ist ein riesiger Fighter, gibt immer Vollgas für uns. Es ist schwierig, das zu sehen. Die ersten zwei, drei Tore wären vermeidbar gewesen. Ohne diese sähe es anders aus. Die Crosby-Aktion ging so schnell, er hat mich eigentlich ausgespielt gehabt, ich habe einfach das Bein hochgehalten. Da brauchst du auch etwas Glück. Akira Schmid

Während die Kanadier nach dem zweiten Sieg als Sieger der Gruppe A feststehen und damit fix für die Viertelfinals qualifiziert sind, müssen die Schweizer nach der klaren Niederlage wohl den Umweg über die Achtelfinals nehmen. Der letzten Gegner in der Vorrunde ist am Sonntag um 12.10 Uhr Tschechien. (sda)

Kanada - Schweiz 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Mailand, Santagiulia Arena. - 11'510 Zuschauer. - SR Hribik/O'Rourke (CZE/CAN), Ankerstjerne/Brisebois (DEN/CAN).

Tore: 6. McDavid (MacKinnon, Makar/Ausschluss Kukan) 1:0. 11. Harley (McDavid, Wilson) 2:0. 13. Suter (Andrighetto, Kukan/Ausschluss Horvat) 2:1. 25. Celebrini (MacKinnon) 3:1. 48. Crosby (Marner, Makar) 4:1. 54. MacKinnon (McDavid, Celebrini) 5:1.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Kanada, 3mal 2 Minuten gegen die Schweiz.

Kanada: Thompson; Makar, Toews; Parayko, Theodore; Doughty, Harley; Sansheim; Wilson, McDavid, Celebrini; Suzuki, MacKinnon, Hagel; Stone, Crosby, Marner; Reinhart, Horvat, Jarvis; Bennett.

Schweiz: Schmid; Glauser, Josi; Kukan, Siegenthaler; Marti, Moser; Fora; Meier, Hischier, Fiala; Niederreiter, Malgin, Andrighetto; Thürkauf, Suter, Kurashev; Riat, Jäger, Bertschy; Schmid.

Bemerkungen: Schweiz ohne Berni und Knak (beide überzählig), Genoni (Ersatzgoalie) und Berra (überzähliger Goalie).

Pfosten-/Lattenschüsse: 1. (0:47) Pfostenschuss Theodore.

Schüsse: Kanada 39 (13-14-12); Schweiz 25 (10-6-9).

Powerplay-Ausbeute: Kanada 1/3; Schweiz 1/2. (abu/sda)

