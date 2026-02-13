Schweiz verliert gegen Kanada klar und dabei auch Fiala, Malgin und Glauser

Kevin Fiala wird mit einer Beinverletzung vom Eis gefahren.Bild: keystone
Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft verliert am olympischen Turnier gegen den Topfavoriten Kanada. Das Team von Trainer Patrick Fischer unterliegt mit 1:5.
13.02.2026, 19:0013.02.2026, 23:52
Es war nicht so, dass die Kanadier um vier Tore besser waren. In der 47. Minute traf Nino Niederreiter die Latte, die Schweizer drückten auf das 2:3, kurz darauf erhöhten die Kanadier durch Sidney Crosby auf 4:1 (48.). Das war der Unterschied, die Nordamerikaner agierten effizienter, was angesichts der individuellen Klasse nicht erstaunlich war.
Die Führung erzielte der Rekord-Olympiasieger in der 6. Minute im Powerplay. Nathan MacKinnon spielte einen herrlichen Querpass zu Connor McDavid, der soliden Goalie Akira Schmid in der nahen Ecke erwischte. Auch die Schweizer trafen in Überzahl zum 1:2: Pius Suter stand in der 13. Minute goldrichtig, nachdem der kanadische Keeper Logan Thompson einen Schuss von Sven Andrighetto an die Latte gelenkt hatte.
Suter bringt phasenweise etwas Hoffnung zurück.Video: SRF
In der 25. Minute brachte der 19-jährige Macklin Celebrini die Kanadier wieder mit zwei Toren in Führung. Das 5:1 (44.) schoss MacKinnon. Die Vorarbeit leistete McDavid, der sich auch beim 2:0 von Thomas Harley (11.) einen Assist gutschreiben liess. McDavid, der aktuelle Topskorer in dieser Saison in der NHL, verzeichnete schon beim 5:0 gegen Tschechien im ersten Spiel drei Skorerpunkt (drei Assists).
«Logischerweise war es kein schönes Bild. Hoffentlich ist es nicht allzuschlimm, aber es hat nicht gut ausgesehen. Es war ein frustrierender Match, wir hatten Möglichkeiten, aber konnten daraus nicht viel machen. Wir haben 2-3 Fehler gemacht und sie bestrafen das sofort. Auf der anderen Seite haben wir die Chancen nicht genutzt. Sie haben nichts anbrennen lassen und ihr Spiel durchgezogen. »
Nino Niederreiter.
Die Schweizer verloren nicht nur die Partie deutlich, sie bekundeten auch Verletzungspech. In der 58. Minute ging Kevin Fiala nach einem Check von Tom Wilson zu Boden und musste mit der Trage vom Eis gebracht werden. Er dürfte sich schwer am Bein verletzt haben. Im ersten Drittel waren schon Verteidiger Andrea Glauser (nach einem harten Check von McDavid) und Center Denis Malgin verletzt ausgeschieden.
In dieser Szene verletzt sich Fiala.Video: SRF
Die Schweizer hätten gegen das kanadische Starensemble eine perfekte Leistung gebraucht, um eine Chance zu haben, sie leisteten sich jedoch zu viele Fehler, was auch daran lag, dass sie immer wieder mächtig unter Druck gesetzt wurden. Das Schussverhältnis lautete 39:25 zugunsten der Nordamerikaner.
Es war schwierig und emotional am Ende. Kevin ist ein riesiger Fighter, gibt immer Vollgas für uns. Es ist schwierig, das zu sehen. Die ersten zwei, drei Tore wären vermeidbar gewesen. Ohne diese sähe es anders aus. Die Crosby-Aktion ging so schnell, er hat mich eigentlich ausgespielt gehabt, ich habe einfach das Bein hochgehalten. Da brauchst du auch etwas Glück.
Akira Schmid
Während die Kanadier nach dem zweiten Sieg als Sieger der Gruppe A feststehen und damit fix für die Viertelfinals qualifiziert sind, müssen die Schweizer nach der klaren Niederlage wohl den Umweg über die Achtelfinals nehmen. Der letzten Gegner in der Vorrunde ist am Sonntag um 12.10 Uhr Tschechien. (sda)
Kanada - Schweiz 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Mailand, Santagiulia Arena. - 11'510 Zuschauer. - SR Hribik/O'Rourke (CZE/CAN), Ankerstjerne/Brisebois (DEN/CAN).
Tore: 6. McDavid (MacKinnon, Makar/Ausschluss Kukan) 1:0. 11. Harley (McDavid, Wilson) 2:0. 13. Suter (Andrighetto, Kukan/Ausschluss Horvat) 2:1. 25. Celebrini (MacKinnon) 3:1. 48. Crosby (Marner, Makar) 4:1. 54. MacKinnon (McDavid, Celebrini) 5:1.
Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Kanada, 3mal 2 Minuten gegen die Schweiz.
Kanada: Thompson; Makar, Toews; Parayko, Theodore; Doughty, Harley; Sansheim; Wilson, McDavid, Celebrini; Suzuki, MacKinnon, Hagel; Stone, Crosby, Marner; Reinhart, Horvat, Jarvis; Bennett.
Schweiz: Schmid; Glauser, Josi; Kukan, Siegenthaler; Marti, Moser; Fora; Meier, Hischier, Fiala; Niederreiter, Malgin, Andrighetto; Thürkauf, Suter, Kurashev; Riat, Jäger, Bertschy; Schmid.
Bemerkungen: Schweiz ohne Berni und Knak (beide überzählig), Genoni (Ersatzgoalie) und Berra (überzähliger Goalie).
Pfosten-/Lattenschüsse: 1. (0:47) Pfostenschuss Theodore.
Schüsse: Kanada 39 (13-14-12); Schweiz 25 (10-6-9).
Powerplay-Ausbeute: Kanada 1/3; Schweiz 1/2. (abu/sda)
Der Liveticker zum Nachlesen:
Dann ist das Spiel zu Ende. Was für ein ernüchternder Abend in vieler Hinsicht.
Das Spiel geht weiter nach diesem Schockmoment. Wie können sich die SPieler auf diese letzten zwei Minuten noch konzentrieren?
Das Publikum erhebt sich und skandiert Fialas Namen, während der Schweizer auf die Trage verladen wird. Was für ein bitterer Moment. Auch die Kanadier sind allesamt auf dem Eis und klopfen mit den Stöcken aufs Eis, während Fiala abtransportiert wird.
Kevin Fiala bleibt nach einem Zusammeprall liegen. Hoffentlich hat er sich da nicht verletzt, nachdem bereits Malgin und Glauser ausgefallen sind. Die Trage wird aufs Eis gebracht, um Fiala vom Eis zu bringen. Ist das bitter. Es scheint, als wäre Tom Wilson aufs Bein von Fiala gefallen und der Schweizer hat sich dabei wohl schwerer verletzt.
Rund drei Minuten sind hier noch zu spielen. Jetzt geht es auch darum, nicht mehr weitere Tore zu kassieren, um im Kampf um Platz 2 kein allzu negatives Torverhältnis zu haben.
Dann ist die Strafe vorbei. Und sofort kommt Kanada wieder. Celebrini setzt die Verteidigung unter Druck, McDavid provoziert einen Abpraller und Nathan MacKinnon staubt ab zum 5:1.
Josi schliesst ab, Meier kommt gleich zwei Mal an den Abpraller und kann nicht verwerten. Dann verliert der gleiche Meier wenig später den Puck an der blauen Linie. Stone scheitert alleine vor Akira Schmid.
Macklin Celebrini fällt Janis Moser und wandert für das Beinstellen auf die Strafbank.
Und dann direkt nach der Schweizer Druckphase schlägt es ein. Marner bringt den Puck vors Tor, wo Crosby perfekt ablenkt zum 4:1.
Lattenknaller von Sven Andrighetto! Der Zürcher kommt etwas überraschend zum Abschluss und lässt das Gebälk erzittern. Die Schweizer machen viel Druck und zwingen Kanada zu einem Icing.
Wieder kommt eine der seltenen guten Schweizer Offensivaktionen von der Linie mit Suter, Kurashev und Thürkauf. Thürkauf kann sich gleich zwei Mal mit guter Scheibekontrolle behaupten und kommt zum Abschluss. Sofort erwacht das Publikum wieder.
Seth Jarvis zieht plötzlich alleine auf Akira Schmid los, aber der Schweizer Goalie hält bestechend sicher.
Ab ins Schlussdrittel. Die Schweiz hat kurz vor der Pause gezeigt, dass sie sich hier doch noch ab und an Chancen herausspielen kann. Davon brauchen wir im Schlussdrittel nun mehr.
Dann ist das zweite Drittel zu Ende. Die Schweiz ist weiterhin einigermassen dran, aber Kanada ist dank seiner Starpower natürlich immer brandgefährlich. In diesem Drittel gab es insgesamt wenige Offensivszenen der Schweizer. Zu wenige.
Plötzlich kann Kurashev losziehen, er zieht ab aber Thompson hält sicher. Und dann gliech noch einmal Kurashev, der im Slot von Riat perfekt bedient wird. Der Stürmer von San Jose trifft das Tor nicht.
Jetzt hat Schmid das nötige Glück! Celebrini wird wunderbar freigespielt und trifft dann nur den Pfosten. Der Pass kam von Mitch Marner.
Die Kanadier lassen die Scheibe in Überzahl gut laufen. Cale Makar zieht von der blauen Linie ab, aber Schmid lässt keinen Abpraller zu. Sichere Fanghandparade des Schweizers.
Niederreiter streichelt Sanheim etwas im Gesicht und kassiert dafür eine Strafe. Soll noch einer drauskommen …
Ein guter Einsatz von der Linie mit Kurashev, Thürkauf und Suter. Kurashev setzt nach und bringt den Puck zur Mitte, wo Thürkauf beinahe profitieren kann.
Denis Malgin fehlt mit einer Oberkörperverletzung aus. Glauser hat im ersten Drittel einen Check von McDavid kassiert, bei ihm besteht Verdacht auf eine Hirnerschütterung.
Ein Puckverlust in der Vorwärtsbewegung der Schweizer und sofort geht es in die andere Richtung. Schmid kann schlimmeres verhindern.
Hischier wird in der neutralen Zone im Gesicht getroffen. Dieses Mal pfeifen die Schiedsrichter aber nicht. Das gefällt den mehrheitlich Schweizer Fans überhaupt nicht, es werden Gegenstände aufs Eis geworfen. Das wäre eine klare Strafe gegen Bennett gewesen, einer der dreckigsten Spieler in der NHL.
Pfostenschuss von Nick Suzuki! Die Schweiz schrammt hier am vierten Gegentor vorbei.
Hischier kann in Unterzahl auf Thompson losziehen und scheitert am kanadischen Goalie.
Marti räumt Connor McDavid in die Bande. Da hat der ZSC-Verteidiger Glück, dass es keine weitere Strafe gibt.
Fora wandert auf die Strafbank weil er mit seinem Stock Mark Stone im Gesicht trifft. Definitiv eine Strafe der Kategorie unnötig.
Und auf der anderen Seite schlägt es sofort wieder ein. Die Schweizer bringen die Scheibe nicht raus, dann bedient Nathan MacKinnon Youngster Macklin Celebrini, der zum 1:3 trifft.
Leider kein gutes Powerplay, Kanada ist wieder vollzählig, ohne das besonders viel passiert.
Das zweite Drittel beginnt mit einem Schweizer Powerplay. Shea Theodore fällt Nino Niederreiter.
Ab ins zweite Drittel, allerdings mit einer Hiobsbotschaft: Denis Malgin und Andrea Glauser können für die Schweiz nicht mehr weiterspielen.
Wir haben gut gespielt. Wenn wir können, bringen wir die Scheibe tief. Wir müssen noch aufpassen, dass wir ihnen die Scheibe nicht so einfach zurückgeben. Es ist ein Tor Unterschied, da kann noch alles passieren.
Dann ist das erste Drittel vorbei. Die Schweizer waren in den ersten paar Minuten etwas übefrordert, aber je länger die Partie dauerte, desto besser kam die Nati ins Spiel.
Fora bringt die Scheibe einfach mal auf das kanadische Tor. Bertschy versucht abzulenken, aber Thompson hat die Scheibe sicher.
Druckphase der Kanadier, Mark Stone kommt beinahe zum Abschluss, der Puck kommt zu Sidney Crosby, der ebenfalls nicht trifft. Dann will Pius Suter ein Offside der Kanadier erzwingen, aber es kommt zum Bully in der Schweizer Zone.
Timo Meier setzt auch ein physisches Zeichen und räumt gleich zwei Mal einen Kanadier ab. Zuerst war es Tom Wilson, dann Connor McDavid.
Die Schweiz versucht, den Schwung von Suters Anschlusstreffer gleich mitzunehmen. Zuerst scheitert Fiala an Thompson. Dann zwingt auch Suter den kanadischen Goalie zu einer Parade.
TOOOOR! Die Schweiz kann gegen Kanada in Überzahl verkürzen. Sven Andrighetto zieht ab, trifft nur die Latte, aber Pius Suter ist da, um den Abpraller zu verwerten.
Pius Suter wird beim Bully vom kanadischen Stock im Gesicht getroffen. Jetzt gibt es die Strafe gegen Kanada, Bo Horvat von den New York Islanders muss raus. Erstes Powerplay für die Schweiz. Hischier, Fiala, Meier, Josi und Niederreiter sind auf dem Eis.
Jetzt ist Schmid leider machtlos. Auf der rechten Seite geht Thomas Harley vergessen und wird von Connor McDavid gut bedient.
Jetzt wird auch ein Schweizer in der Offensivzone gefällt. Dieses Mal bleiben die Pfeiffen des halb-kanadischen Schiri-Duos allerdings stumm. Auf der anderen Seite macht Akira Schmid eine nächst gute Parade.
Fiala verliert die Scheibe, Crosby zieht alleine auf Akira Schmid los und der Schweizer Goalie mit einer Monsterparade! Er kann gerade noch so die Kufe in die Höhe halten und den Puck stoppen.
Und sofort schlägt es ein hinter Akira Schmid. MacKinnon mit dem Traumpass auf Connor McDavid, Akira Schmid kann den linken Pfosten nicht rechtzeitig zumachen. Schade, abgesehen davon war es ein guter Start der Schweizer.
Dean Kukan kann die Scheibe an der blauen Linie nicht kontrollieren, dann kann er Sam Bennett nur mit unlauteren Mitteln stoppen. Der ZSC-Verteidiger wandert auf die Strafbank für ein Beinstellen.
McDavid hat es zu viel Platz für meinen Geschmack. Er zieht vors Schweizer Tor, wird dort aber von Moser von der Scheibe getrennt.
Zwei gute Chancen weil Meier und Fiala in der kanadischen Zone wirbeln. Es fehlt der krönende Abschluss aufs Tor von Logan Thompson.
Und dann der Schweizer Gegenstoss. Malgin, Andrighetto und Niederreiter kontern. Niederreiter scheitert an Logan Thompson, der grandios regiert. Wow, was für ein Start in Mailand.
Noch in der ersten Minute klingelt es am Gehäuse! Akira Schmid im Glück, dass Theodore nur die Latte trifft
Die Spieler betreten das Eis. In wenigen Augenblicken geht es los.
Auch Kanada ändert auf der Goalieposition: Jordan Binnington sitzt heute nur auf der Tribüne. Logan Thompson startet, Darcy Kuemper ist Ersatz. In der Verteidigung ersetzt Travis Sanheim den verletzten Josh Morrissey.
Goalie Akira Schmid feiert heute sein Olympiadebüt, Leonardo Genoni erhält nach dem Auftaktsieg gegen eine Pause. Ansonsten setzt Patrick Fischer auf die gleichen Leute wie beim 4:0 gegen Frankreich, einzig dass Timo Meier in die erste Linie Rückt und Calvin Thürkauf in Linie 3 zum Einsatz kommt.
Kurioserweise kommen wie schon beim ersten Spiel Kanadas in diesem Olympiaturnier auch heute kanadische Unparteiische zum Einsatz. Es sind dies der NHL-Headschiedsrichter Dan O'Rourke und Linienrichter David Brisebois. Sie werden ergänzt durch den Tschechen Jan Hribik und den dänischen Linienrichter Albert Ankerstejne
Nach dem glanzlosen 4:0-Startsieg gegen Frankreich steht die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer im zweiten Vorrundenspiel vor der ultimativen Herausforderung. Der Gegner ist kein Geringerer als Kanada, das mit 15 Stanley-Cup-Siegern antritt. In der aktuellen Skorerliste der NHL belegen Connor McDavid und Nathan MacKinnon die Plätze 1 und 2, der erst 19-jährige Macklin Celebrini nimmt den 4. Rang ein. Der Captain des Rekord-Olympiasiegers ist Sidney Crosby, der Kanada an den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver im Final gegen die USA in der Verlängerung zum Triumph schoss. Spielbeginn in Mailand ist um 21.10 Uhr.
