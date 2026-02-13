freundlich
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

Olympia 2026: Die Kondome sind nach drei Tagen ausgegangen

RECORD DATE NOT STATED Multi color condoms in pattern resembling Olympic rings: Concept of Joy and love of the Olympic games and equity of the all human races and sexes *** mehrgeschossigen farbiges K ...
An den Olympischen Spiele werden viele Kondome gebraucht.Bild: www.imago-images.de

Nach drei Tagen waren alle weg: Kondome im Olympischen Dorf bereits aufgebraucht

Bei den Olympischen Winterspielen rückt neben den Wettbewerben auch das Thema Sex in den Fokus. Der kommt bei den Teilnehmenden offenbar nicht zu kurz.
13.02.2026, 10:4713.02.2026, 10:49
William Laing / t-online
Ein Artikel von
t-online

Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo sind im vollen Gange. Doch die teilnehmenden Athletinnen und Athleten geben anscheinend nicht nur bei den Wettkämpfen Gas. Auch im Olympischen Dorf in Fiames, wenige Kilometer von Cortina entfernt, geht es in diesen Tagen heiss her – und das hat Folgen.

Wie die italienische Tageszeitung «La Stampa» berichtet, haben die Sportlerinnen und Sportler innerhalb kürzester Zeit alle der 10'000 zuvor bereitgestellten, kostenlosen Kondome verwendet. «Die Vorräte waren in nur drei Tagen aufgebraucht», zitiert das Blatt einen Athleten, der nicht namentlich genannt werden will. «Man hat uns versprochen, dass weitere geliefert werden, aber wer weiss, wann.»

260203 A bed in the an athletes room in Cortina Olympic Village during day -3 of the 2026 Winter Olympics on February 3, 2026 in Cortina. Photo: Mathias Bergeld / BILDBYRAN / kod MB / MB1294 Olympic G ...
So sieht ein Zimmer im Olympischen Dorf aus.Bild: www.imago-images.de

Tradition seit 1988

Pikant: Bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris waren noch 300'000 Kondome an die Teilnehmenden verteilt worden. Die Anzahl der Sportlerinnen und Sportler war aber auch deutlich höher. Während in Paris weit über 10'000 Athletinnen und Athleten an den Start gingen, sind es in diesem Jahr in Italien lediglich um die 2'900.

Sex als Dopingfalle: Darum verzichtet ein Viertel der Athleten auf intimen Kontakt

Die Verteilung von Kondomen im Olympischen Dorf hat derweil Tradition. Schon seit den Spielen 1988 im südkoreanischen Seoul werden die Verhütungsmittel für die Teilnehmenden bereitgestellt.

Ruheraum in Mailand als Ort für Intimitäten?

Wie geht es nun aber in diesem Jahr in Italien weiter, nachdem alle Kondome aufgebraucht wurden? Auf Intimität wollen die Olympionikinnen und Olympioniken offenbar nicht verzichten. Das Olympische Dorf ist dem Vernehmen nach auch nicht der einzige Ort, um sich einander hinzugeben.

In Mailand, wo der Besuch in den Unterkünften von Teilnehmenden anderer Nationen verboten ist, gilt dem Bericht zufolge der Ruheraum als beliebter Rückzugsort. Dort laufe Fusion-Musik (auch Jazzrock genannt), das Licht sei gedämpft und Schuhe verboten. Vor allem gebe es dort aber auch zwei Paravents, mobile, klappbare Sichtschutzelemente. «Man muss mit der Fantasie arbeiten», erklärte der anonyme Athlet «La Stampa». (riz/tonline)

Schweizer Fans sind zu laut: Deshalb werden jetzt die Kuhglocken verboten
Mehr zu den Olympischen Spielen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 63
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Ice-Ninja: Aidan Oldenburg trägt zum Curling ein Stirnband.
quelle: keystone / fatima shbair
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Olympia: Hier staubt die Schweiz vier Medaillen ab
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Eine Packung für den FC Barcelona +++ De Minaur zu stark für Wawrinka
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Zur Story