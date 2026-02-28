freundlich
Flugzeugunglück in Bolivien: Transportflugzeug mit Bargeld

Transportflugzeug mit Bargeld: Mindestens 15 Tote bei Flugzeugunglück in Bolivien

Ein Militärflugzeug ist in El Alto von der Piste abgekommen. Mindestens 15 Menschen starben. Am Unglücksort kam es zu chaotischen Szenen und Plünderungsversuchen.
28.02.2026, 06:48

Bei einem Flugzeugunglück in Bolivien sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Die Militärmaschine der bolivianischen Luftwaffe sei bei der Landung von der Piste abgekommen und vollständig zerstört worden, berichtete unter anderem die Tageszeitung «El Deber» unter Berufung auf die Feuerwehr. Dutzende Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden. Nach ersten Berichten wurden zudem etwa 15 Fahrzeuge am Unglücksort beschädigt oder zerstört.

People walk on the scene where a plane crashed on a highway in El Alto, Bolivia, Friday, Feb. 27, 2026. (AP Photo/Juan Karita) Bolivia Plane Crash
Den Berichten zufolge transportierte das Flugzeug vermutlich Bargeld.Bild: keystone

«Unter den betroffenen Fahrzeugen befinden sich Kleinbusse, Privatwagen und sogar ein Sattelzug, die beim Absturz des Flugzeugs in der Gegend getroffen wurden. Einige Fahrzeuge wurden zu einem Haufen Schrott zerquetscht, und unter den Trümmern befinden sich Tote», zitierte «La Razón» den nationalen Feuerwehrdirektor Pavel Tovar. Er schloss demnach nicht aus, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte. Die Ursache des Unglücks war zunächst unbekannt.

A police covers himself from tear gas spread to disperse people from getting near the area where a aircraft that was transporting money crashed on a highway, in El Alto, Bolivia, Friday, Feb. 27, 2026 ...
Um die Menschen vom Unglücksort zu vertreiben, benutzte die Polizei Tränengas.Bild: keystone

Tumulte am Unglücksort: Menschen versuchen Geld zu bergen

Den Berichten zufolge transportierte das Flugzeug vermutlich Bargeld. Am Unglücksort versammelte sich eine grosse Menschenmenge und versuchte, Geldscheine an sich zu nehmen. Einsatzkräfte setzten demnach Wasser und chemische Mittel ein, um die Menge zu zerstreuen und die Kontrolle wiederherzustellen. (sda/dpa)

Die Schweiz ist mit 73 weiteren Staaten auf der Liste der für Japan visabefreiten Länder. Für Aufenthalte, die weniger als 90 Tage dauern, benötigen Schweizerinnen und Schweizer also nur den Reisepass. Nun berichtet die dänische Newswebsite DenOffentlige, dass die japanische Regierung bis 2028 ein neues Einreiseformular einführen will.
