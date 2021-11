Chris DiDomenico wird sich dem SCB anschliessen, es fehlt nur noch die Unterschrift. Bild: keystone

Interview

SCB-Sportchef Ebbett über DiDomenico: «Ein sehr guter Spieler für einen sehr fairen Lohn»

SCB-Untersportchef Andrew Ebbett über den Transfer von Chris DiDomenico und warum er so viel zahlt, wie er zahlt.

Klaus Zaugg

Wann wird der SCB den Transfer von Chris DiDomenico bestätigen?

In den nächsten Tagen hoffe ich. Es braucht noch Unterschriften. Sobald alles in trockenen Tüchern ist, werden wir den Transfer bestätigen. Die Gerüchte schwirren ja schon herum, und es würde keinen Sinn ergeben, die Sache zu verschweigen. Ist alles offiziell, dann können wir uns alle, auch Chris, wieder ganz auf unsere Arbeit konzentrieren.



Sie hätten Chris DiDomenico 50'000 Franken netto günstiger haben können.

So? Denken Sie?

Ja, so ist es.

Das kommentiere ich weiter nicht und ich rede auch nicht über Zahlen. Dazu nur so viel: Wir werden – so denn alle Unterschriften gemacht werden – einen sehr guten Spieler zu einem sehr fairen Salär bekommen. Chris DiDomenico bringt genau das, was wir brauchen: Er ist Rechtshänder, eine starke Persönlichkeit, er bringt Siegeswillen und Emotionen in die Kabine und aufs Eis. Er ist einer jener Spieler, die du lieber in deinem Team als beim Gegner siehst. Auch unsere Fans werden ihn mögen. Ich kenne ihn gut, schon von früher her als Mitspieler bei Team Canada am Spengler Cup. Ich werde glücklich sein, wenn wir ihn definitiv bei uns haben.

Und doch: Sie hätten 50'000 Franken netto sparen können. Macht 100'000 Franken brutto.

Sie können behaupten, was Sie wollen. Über Zahlen reden wir nicht. Wie ich schon sagte: Wir bekommen – wenn denn alles definitiv ist – einen sehr guten Spieler und das Salär ist fair und entspricht seinem Potenzial. Wenn Sie einen Spieler gefunden haben, der zum Team passt, der genau das bringt, was wir wollen und dessen Salär dem entspricht, was er kann, dann ist eine Einigung das Beste, die für beide Seiten stimmt. Die Einigung, die wir gefunden haben, stimmt. Ganz allgemein ist es womöglich nicht klug, bei Verhandlungen Spielchen zu treiben, die am Ende dazu führen können, dass es keine Einigung mehr gibt.

Aber Sie verstehen die Kritik? Ihr oberster Dienstherr profiliert sich als Sparonkel bei den Kosten für Ausländer und der SCB ist nun mal ein Medienthema …

… Ja, ja, ich bin ja lange genug hier. So ist das und damit müssen wir leben. Wir tun einfach unsere Arbeit und gehen unseren Weg.

Sie haben nun mit Cory Conacher und Dominik Kahun bereits zweit ausländische Spieler für nächste Saison unter Vertrag und mit Chris DiDomenico schon bald einen dritten. Ist in den nächsten Wochen mit einem weiteren Ausländer-Transfer zu rechnen?

Nein, wir lassen uns nun Zeit. Erst einmal müssen wir ja wissen, ob es einen Aufsteiger geben wird und damit nicht nur fünf, sondern sechs Ausländer erlaubt sind.

Werden Sie eine dieser Ausländerlizenzen für einen Verteidiger einlösen?

Ja, davon können Sie ausgehen.