An der Spitze der National League grüsst mit Davos, Fribourg, Biel und den Lakers aktuell ein überraschendes Quartett. Wie es dazu kommen konnte.

Davos, Rappi und Co. an der Ligaspitze – das steckt hinter dem Erfolg

Bald ist die Hälfte der National-League-Saison vorbei und auf den ersten vier Positionen sind Mannschaften, die man vor dem Saisonstart vielleicht nicht dort erwartet hätte: Davos, Fribourg, Biel und die SCRJ Lakers.

Während Biel sich in den letzten Jahren zu einer Mannschaft gemausert hat, die stets um die vorderen Ränge mitspielen kann, gab es bei Davos, Rappi und Fribourg doch offene Fragen. Wie gut hält die HCD-Defensive und sind die Torhüter stark genug? Wie verarbeiten die Lakers die Abgänge von Trainer Jeff Tomlinson und Verteidiger Dominik Egli? Und ist das Kader von Gottéron nicht zu alt?

Doch wie wir nun wissen, waren alle diese Sorgen unberechtigt. Das Quartett hat sich in der ersten Saisonhälfte mit guten Leistungen ganz nach vorne gearbeitet. Aber: Wo liegen eigentlich die Gründe dafür? Und wie nachhaltig ist der Erfolg?

Nach der letzten knorzigen Saison, die im enttäuschenden Pre-Playoff-Out gegen den SC Bern endete, war Trainer Christian Wohlwend schon etwas angezählt. Nun stürmte der Engadiner mit seiner jungen Mannschaft bis an die Ligaspitze.

Die Spielgrundlagen beim HCD passen. Sie kreieren viele gefährliche Chancen und lassen wenig zu. Es ist auch ein genügend breites Kader vorhanden, um allfällige Verletzungen abzufangen.

Wenn man beim HCD irgendwo eine Regression erwarten kann, dann bei den Goalies. So gut Aeschlimann derzeit auch spielt, eine Fangquote von über 95 Prozent während einer ganzen Saison zu halten, ist praktisch unmöglich. Sollten Aeschlimanns Leistungen irgendwann nachlassen, könnte das auch die eine oder andere Niederlage mehr bedeuten. Ein grosser Absturz in der Tabelle scheint bei Davos aktuell aber nicht realistisch.

Den Erfolg von Fribourg haben wir Anfang Saison, als die Drachen einen Sieg an den anderen reihten, schon einmal analysiert. Verändert hat sich seither nicht viel. Die wichtigsten Punkte fassen wir hier noch einmal zusammen.

