Geht es nach Gianni Infantino, wird die iranische Nationalmannschaft sicher an der WM teilnehmen. Bild: keystone

FIFA-Präsident Infantino ist sich sicher: «Der Iran kommt an die WM»

Obwohl sich der Iran gerade mit dem WM-Gastgeber USA in einem Krieg befindet, ist sich FIFA-Präsident Gianni Infantino sicher, dass die iranische Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft dabei sein wird.

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Noch dauert es knapp zwei Monate, bis die Fussball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko startet. Ob die iranische Mannschaft tatsächlich teilnehmen wird, bleibt ein grosses Thema. Seit mehreren Wochen befindet sich der Iran mit den USA im Krieg und dieser scheint so schnell nicht zu enden.

FIFA-Präsident Gianni Infantino ist sich aber sicher, dass der Iran an der WM dabei sein wird. Auf dem «Invest in America Forum» sagte der Schweizer gegenüber dem TV-Sender «CNBC»: «Die iranische Mannschaft kommt ganz sicher. Sie vertreten ihr Volk. Sie sind qualifiziert. Die Spieler wollen spielen.» Infantino selbst traf vor zwei Wochen in Antalya ein Team, das selbstbewusst in die Zukunft blickt. So erklärte auch der iranische Teamchef Amir Ghalenoei: «Es gibt derzeit keinen Grund, nicht teilzunehmen, und das werden wir, so Gott will, dann auch tun.»

Es ist weiterhin unklar, ob der Iran an der WM teilnehmen wird. Bild: keystone

An der WM würde der Iran auf Neuseeland, Belgien und Ägypten treffen. Stand jetzt würden alle Partien in den USA stattfinden. Der iranische Verband fragte die FIFA an, ob die Partien in ein anderes Land verlegt werden könnten. Aus logistischen Gründen lehnte der Weltverband diese Anfrage aber ab.

Ob die Iraner wirklich an die Weltmeisterschaft reisen werden, wird der nationale Sicherheitsrat zusammen mit der iranischen Regierung entscheiden. (riz)