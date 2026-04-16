recht sonnig14°
DE | FR
burger
Sport
Iran

WM 2026: Infantino ist sich sicher, dass der Iran teilnehmen wird

FIFA President Gianni Infantino follows a friendly soccer match between Iran and Costa Rica, in Antalya, southern Turkey, Tuesday, March 31, 2026. (AP Photo/Riza Ozel) Gianni Infantino
Geht es nach Gianni Infantino, wird die iranische Nationalmannschaft sicher an der WM teilnehmen.Bild: keystone

FIFA-Präsident Infantino ist sich sicher: «Der Iran kommt an die WM»

Obwohl sich der Iran gerade mit dem WM-Gastgeber USA in einem Krieg befindet, ist sich FIFA-Präsident Gianni Infantino sicher, dass die iranische Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft dabei sein wird.
16.04.2026, 10:5516.04.2026, 11:38

Noch dauert es knapp zwei Monate, bis die Fussball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko startet. Ob die iranische Mannschaft tatsächlich teilnehmen wird, bleibt ein grosses Thema. Seit mehreren Wochen befindet sich der Iran mit den USA im Krieg und dieser scheint so schnell nicht zu enden.

FIFA-Präsident Gianni Infantino ist sich aber sicher, dass der Iran an der WM dabei sein wird. Auf dem «Invest in America Forum» sagte der Schweizer gegenüber dem TV-Sender «CNBC»: «Die iranische Mannschaft kommt ganz sicher. Sie vertreten ihr Volk. Sie sind qualifiziert. Die Spieler wollen spielen.» Infantino selbst traf vor zwei Wochen in Antalya ein Team, das selbstbewusst in die Zukunft blickt. So erklärte auch der iranische Teamchef Amir Ghalenoei: «Es gibt derzeit keinen Grund, nicht teilzunehmen, und das werden wir, so Gott will, dann auch tun.»

epa12168825 Players of Iran pose for a team picture during the FIFA World Cup 2026 qualification match between Iran and North Korea in Tehran, Iran, 10 June 2025. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Es ist weiterhin unklar, ob der Iran an der WM teilnehmen wird.Bild: keystone

An der WM würde der Iran auf Neuseeland, Belgien und Ägypten treffen. Stand jetzt würden alle Partien in den USA stattfinden. Der iranische Verband fragte die FIFA an, ob die Partien in ein anderes Land verlegt werden könnten. Aus logistischen Gründen lehnte der Weltverband diese Anfrage aber ab.

Ob die Iraner wirklich an die Weltmeisterschaft reisen werden, wird der nationale Sicherheitsrat zusammen mit der iranischen Regierung entscheiden. (riz)

So reagiert die FIFA auf Iran-Wunsch, an WM nicht in den USA zu spielen
Mehr zum Iran-Krieg:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Iran-Krieg in Bildern
1 / 30
Iran-Krieg in Bildern

Menschen heben bei einer Demonstration in Tel Aviv die Hände, um ein Ende des Krieges zu fordern.
quelle: keystone / maya levin
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump zur Zerstörung im Iran
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Deshalb wollte das SRF die Straftat von Patrick Fischer öffentlichmachen
Ein vertrauliches Gespräch vor laufender Kamera, später eine öffentliche Enthüllung: Der Fall von Patrick Fischer wirft die Frage auf, ob das Schweizer Fernsehen eine rote Linie überschritten hat.
Vor über vier Jahren fälschte Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer ein Corona-Impfzertifikat, um an die Olympischen Spiele 2022 in Peking zu reisen. Ein Jahr später wurde er wegen Urkundenfälschung verurteilt und mit einer Busse über 40'000 Franken belegt, wie aus einem Strafbefehl hervorgeht. Ausgelöst hatten Fischers Geständnis Recherchen von SRF.
Zur Story