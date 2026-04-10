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FIFA reagiert auf Iran-Wunsch, an WM nicht in USA zu spielen

FILE - Irans&#039;s players pose for a team photo before an Asian group A qualifying soccer match against North Korea for the 2026 World Cup, June 10, 2025, at Azadi Stadium in Tehran, Iran. (AP Photo ...
Die Iraner baten um eine Verlegung ihrer Spiele an der Weltmeisterschaft im Sommer.Bild: keystone

So reagiert die FIFA auf Iran-Wunsch, an WM nicht in den USA zu spielen

10.04.2026, 20:0710.04.2026, 20:07

Die Spiele der iranischen Nationalmannschaft bei der WM im Sommer werden trotz des Krieges im Nahen Osten nicht von den USA nach Mexiko verlegt. Die FIFA habe sich dagegen entschieden, erklärte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum. Angesichts des Krieges wollte der Iran seine drei Vorrundenpartien nicht in den USA austragen, die die islamische Republik militärisch angegriffen haben.

epa12873691 Mexican President Claudia Sheinbaum speaks during a press conference at the National Palace in Mexico City, Mexico, 07 April 2026. The Mexican government affirmed that the country will ach ...
Mexiko-Präsidentin Claudia Sheinbaum.Bild: keystone

«Die FIFA entschied schliesslich, dass die Spiele nicht von ihren ursprünglichen Austragungsorten verlegt werden können», sagte Sheinbaum auf einer Pressekonferenz. Aus Sicht des Weltverbands hätte dies «einen enormen logistischen Aufwand» bedeutet, sagte die Staatschefin. Die FIFA hatte sich schon zuvor zurückhaltend zu dem Wunsch des Iran geäussert.

Die WM in Mexiko, Kanada und den USA wird am 11. Juni in dem Azteken-Stadion in Mexiko City mit der Partie zwischen Mexiko und Südafrika eröffnet. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte auf eine Teilnahme des Irans an der Fussball-WM im Sommer gedrängt. «Wir wollen, dass Iran spielt, Iran wird bei der WM spielen. Es gibt keinen Plan B, C oder D – es gibt Plan A», sagte der Walliser. (nih/sda/dpa)

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8 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Mezzomix
10.04.2026 20:20registriert Februar 2019
Nun, eigentlich sollte gar keine Nation erscheinen. Das wäre zumindest ein starkes und wirksames Zeichen...

Ich weiss... "you dreamer du"
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