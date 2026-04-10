Die Iraner baten um eine Verlegung ihrer Spiele an der Weltmeisterschaft im Sommer. Bild: keystone

So reagiert die FIFA auf Iran-Wunsch, an WM nicht in den USA zu spielen

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Die Spiele der iranischen Nationalmannschaft bei der WM im Sommer werden trotz des Krieges im Nahen Osten nicht von den USA nach Mexiko verlegt. Die FIFA habe sich dagegen entschieden, erklärte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum. Angesichts des Krieges wollte der Iran seine drei Vorrundenpartien nicht in den USA austragen, die die islamische Republik militärisch angegriffen haben.

Mexiko-Präsidentin Claudia Sheinbaum. Bild: keystone

«Die FIFA entschied schliesslich, dass die Spiele nicht von ihren ursprünglichen Austragungsorten verlegt werden können», sagte Sheinbaum auf einer Pressekonferenz. Aus Sicht des Weltverbands hätte dies «einen enormen logistischen Aufwand» bedeutet, sagte die Staatschefin. Die FIFA hatte sich schon zuvor zurückhaltend zu dem Wunsch des Iran geäussert.

Die WM in Mexiko, Kanada und den USA wird am 11. Juni in dem Azteken-Stadion in Mexiko City mit der Partie zwischen Mexiko und Südafrika eröffnet. FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte auf eine Teilnahme des Irans an der Fussball-WM im Sommer gedrängt. «Wir wollen, dass Iran spielt, Iran wird bei der WM spielen. Es gibt keinen Plan B, C oder D – es gibt Plan A», sagte der Walliser. (nih/sda/dpa)