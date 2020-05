Sport

Kügeli-WM 2020

Kügeli-WM: Grandiose Schweizer Nati schlägt Finnland und übernimmt Rang 1



bild: watson

Kügeli-WM 2020

Grandiose Nati schlägt auch Finnland und übernimmt Rang 1 – Kanadas Stars am Boden

Die Schweizer Nati trumpft an der watson Kügeli-WM weiter gross auf und schlägt dank eines famosen Schlussdrittels auch Favorit Finnland. Dem Starensemble aus Kanada hingegen droht das peinliche Aus in der Gruppenphase.

Schweiz – Finnland

Video: watson/een

Die Schweiz schlägt dank einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Spiel gegen Kasachstan Finnland. Erstmals an diesem Turnier treffen die Jungs von Patrick Fischer bereits im ersten Drittel. Auf den Führungstreffer von Timo Meier folgt aber sogleich wieder der Ausgleich von Finnlands Mikko Rantanen.

Im letzten Drittel fliegen dann die Fetzen. Nati-Captain Raphael Diaz fliegt plötzlich über die Bande! «Da dachte ich, alles ist verloren. Doch wir haben den zusätzlichen Platz danach gut genutzt», wird Nico Hischier nach dem Spiel sagen. Tatsächlich trumpfen die Schweizer nach dem Zwischenfall gross auf. Suter bringt die roten Kugeln wieder in Führung und wenig später doppelt Hischier nach. Die Schweiz feiert im dritten Spiel bereits den dritten Sieg.

Schweiz – Finnland 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 3. Meier 1:0, 17. Rantanen 1:1, 51. Suter 2:1, 58. Hischier 3:1.

Schweiz: Josi, Diaz; Hischier, Meier, Suter.

Finnland: Heiskanen, Vatanen; Aho, Laine, Rantanen

Internationale Spiele

Die Highlights des Tages: Video: watson/een

Gruppe A

Tschechien – Kanada 2:1

Kanada steht am vierten Tag des Turnier bereits unter Druck. Langsam aber sicher müsste ein Sieg her, doch die Stürmer treffen einfach nicht. So gibt es auch gegen Tschechien eine Niederlage. Das Verteidiger-Tor von Morgan Rielly reicht nicht. Für Tschechien treffen die in der Schweiz bestens bekannten Roman Cervenka und Dominik Kubalik.

Tschechien – Kanada 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 23. Kubalik 1:0, 28. Reilly 1:1, 54. Cervenka 2:1.

Deutschland – Schweden 3:1

Weiterhin in überraschend guter Form präsentieren sich die Deutschen. Nach Kanada bezwingen sie nun auch Schweden. Und Moritz Seider zeigt einmal mehr, warum Steve Yzerman in Detroit auf ihn setzt. Mit zwei Toren ist der junge Verteidiger Mann des Spiels.

Deutschland – Schweden 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 7. Seider 1:0, 13. Hedman 1:1, 43. Holzer 2:1, 50. Seider 3:1

Resultate: Gruppe A

Tschechien – Kanada 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Deutschland – Schweden 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)



Tabelle:

Gruppe B

USA – Russland 2:1nV

Die USA sind nach ihrem Fehlstart auf Wiedergutmachung aus. Nach einem frühen Treffer von Verteidiger Zach Werenski sieht es lange nach drei Punkten im Prestige-Duell gegen Russland aus. Doch Alex Ovechkin bringt die Russen kurz vor Schluss doch noch in die Verlängerung. Dort sind es aber die Amerikaner, die sich den Zusatzpunkt sichern. Auston Matthews schiesst die US-Boys zum Sieg.

USA – Russland 2:1nV (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 17. Werenski, 58. Ovechkin, 64. Matthews 2:1

Resultate Gruppe B

USA – Russland 2:1nV (1:0,0:0,0:1,1:0)

Schweiz – Finnland 3:1 (1:1,0:0,2:0)



Tabelle: Bild: watson

Topskorer-Wertung: 1. Radko Gudas (CZE) [3 Tore]

1. Moritz Seider (GER) [3]

1. Mikko Rantanen (FIN) [3]

4. Raphael Diaz (SUI) [2]

4. Pius Suter (SUI) [2]

4. Timo Meier (SUI) [2]

4. Alex Ovechkin (RUS) [2]

4. Auston Matthews (USA) [2]

4. Filip Forsberg (SWE) [2]

4. Roman Cervenka (CZE) [2]



