NFL-Spieler tot aufgefunden – Rondale Moore wurde nur 25 Jahre alt

Syndication: Arizona Republic Arizona Cardinals receiver Rondale Moore 4 warms up before their game against the Atlanta Falcons at State Farm Stadium on Nov. 12, 2023, in Glendale. , EDITORIAL USE ONL ...
Moore als Receiver der Arizona Cardinals.Bild: www.imago-images.de

NFL-Spieler tot aufgefunden – Rondale Moore wurde nur 25 Jahre alt

22.02.2026, 10:5122.02.2026, 10:51

Rondale Moore ist tot. Der Körper des Wide Receivers der Minnesota Vikings ist am Samstag in New Albany (Indiana) leblos aufgefunden worden.

Die Polizei geht von einem Suizid aus, wie sie mitteilte. Moore starb demnach wohl an einer selbst zugefügten Schusswunde. Der Todesfall werde untersucht, für Sonntag sei eine Autopsie vorgesehen, sagte der Polizeichef zu «The Athletic».

Lass dir helfen!
Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.
In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel 143, www.143.ch
Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147, www.147.ch
Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

Moore spielte seit 2021 in der National Football League. Zunächst war er für die Arizona Cardinals tätig, anschliessend für die Atlanta Falcons und in der kürzlich zu Ende gegangenen Saison für die Minnesota Vikings. «Ich bin erschüttert über die Nachricht seines Todes», teilte deren Cheftrainer Kevin O'Connell mit.

«Obwohl Rondale nur kurze Zeit Mitglied der Vikings war, haben wir ihn gut kennen und schätzen gelernt», schrieb O'Connell. «Er war ein bescheidener, ruhiger und respektvoller junger Mann. Als Spieler war er diszipliniert, engagiert und widerstandsfähig, obwohl er im Laufe seiner Karriere mehrfach mit Verletzungen zu kämpfen hatte, die ihn ausser Gefecht setzten. Wir sind alle untröstlich darüber, dass er seinen NFL-Traum nicht weiterleben kann und wir nicht mehr die Chance haben werden, ihn aufblühen zu sehen.»

Auch zahlreiche Kollegen meldeten sich. «Ich kann das gerade weder begreifen noch verarbeiten», schrieb etwa J.J. Watt. Tyrone Tracy Jr. meldete, er habe «doch gerade noch mit dir gesprochen. Das tut mir im Herzen weh.»

In seiner Rookie-Saison konnte Moore mit 54 gefangenen Pässen überzeugen. Danach bremsten ihn verschiedene Verletzungen aus, unter anderem riss im vergangenen Jahr im ersten Einsatz mit den Vikings in einem Testspiel das Kreuzband im rechten Knie. (ram)

