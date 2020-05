Sport

Kügeli-WM 2020

watson Kügeli-WM: So gewinnst du beim Tippspiel tolle Preise



Bild: screenshot kicktipp

Kügeli-WM 2020

Wie du beim Tippspiel zur watson Kügeli-WM so richtig absahnen kannst

Sportredaktion Sportredaktion Folge mir Entfolgen

Am Freitag startet die watson Kügeli-WM mit den ersten Gruppenspielen. Doch du bist bereits jetzt gefordert. Melde dich gleich beim offiziellen Tippspiel an und packe deine Chance. Es warten tolle Preise offeriert von Ochsner Hockey auf dich.

--> Melde dich hier an!

Die Preise präsentiert von Ochsner Hockey

1x MY Bauer Custom Schlittschuh – für den Erstplatzierten.

Gewinne einen Custom Skate von Bauer, der genau an deine Füsse passt. Der Massschuh bietet viele Optionen, so kannst du Farbe, Zunge und das Eisen nach deinen Wünschen auswählen und als Höhepunkt lässt sich die Zunge mit deinem Namen und deiner Nummer personalisieren. Damit wir den My Bauer Skate für dich kreieren können, ist ein Besuch in einem Pro Shop von Ochsner Hockey nötig, wo deine Füsse innert Sekunden mittels 3D Scanner ausgemessen werden.

Bild: ochsner hockey

1x signierter Stock von Fredrik Pettersson – für den Zweitplatzierten.

Die Schüsse von Freddie Pettersson, Stürmer bei den ZSC Lions, sind ligaweit gefürchtet. Wenn er im Powerplay zum Slapshot ausholt, dürfte so mancher Goalie ins Schwitzen kommen. Gewinne einen Massstock von Fredrik Pettersson, natürlich mit Unterschrift.

Bild: ochsner hockey

Bild: ochsner hockey

1x2 VIP-Tickets Nationalmannschaft – für den Drittplatzierten.

Ochsner Hockey lädt dich zu einem besonderen Erlebnis ein. Besuche ein Spiel der Nationalmannschaft in der Schweiz und lass dich einen Abend im VIP-Bereich mit Speis und Trank verwöhnen.

Bild: sihf

10x2 Tickets Nationalmannschaft – für die Ränge 4 bis 13.

Ochsner Hockey schickt dich und eine Begleitperson an ein Spiel der Hockeynati in der Schweiz. Hopp Schwiiz!

Bild: KEYSTONE

Die Regeln

Getippt wird das Ergebnis aller Spiele, zudem müssen drei Zusatzfragen beantwortet werden. Es zählt das Ergebnis nach Verlängerung. Unentschieden oder Penaltyschiessen gibt es nicht.

Ein korrekt getippter Sieger gibt zwei Punkte. Ein korrekt getippter Sieger mit dem richtigen Torverhältnis gibt drei Punkte. Ein korrekt getippter Sieger mit dem exakten Ergebnis gibt vier Punkte. Eine richtig beantwortete Zusatzfrage gibt fünf Punkte.

Späteste Tippabgabe ist für alle Partien eines Tages fünf Minuten vor dem Beginn des ersten Spiels an diesem Tag. Meistens ist das um 16.15 Uhr. Die Ausnahmen bilden: Samstag, 9. Mai, Sonntag, 10. Mai, Samstag, 16. Mai und Dienstag, 19. Mai. Da beginnt das erste Spiel jeweils schon früher, weshalb die Tipps bereits um 12.15 Uhr eingegeben werden müssen.

Haben zwei User die gleiche Anzahl Punkte ertippt, entscheidet die Anzahl der Spieltagsiege über die Platzierung.

watson-Mitarbeiter dürfen auch mitmachen, können aber keine Preise gewinnen.

watson Kügeli-WM – so sieht das aus: Video: watson

Vier Hinweise von uns

Verlass dich nicht auf die Favoriten! Klar, im Normalfall gäbe es beim Duell zwischen Russland und Kasachstan keine Diskussion darüber, wie der Sieger heisst. Doch bei unserer Kügeli-WM spielt der Zufall eine noch grössere Rolle als im normalen Eishockey. Auf die vermeintlichen Aussenseiter zu setzen, kann also auch Erfolg bringen – garantiert ihn aber nicht.

Es gibt Tore, aber nicht en masse! Weil die Ausgangslage ausgeglichener ist als an einer echten Eishockey-WM, gibt es auch etwas weniger Tore. In unseren Tests haben wir gemerkt, dass drei bis fünf Tore pro Spiel realistischer sind als Spiele mit neun oder zehn Treffern. Das muss aber nicht heissen, dass es nicht doch mal vorkommt.

Damit du unterwegs das Tippen nicht vergisst: Kicktipp gibt es auch als App. So kannst du auch vom Mobile deine Tipps bearbeiten.

Du kannst bereits jetzt die ganze Gruppenphase tippen – lieber mal alles durchtippen, als dann die Deadline zur Tippabgabe zu verpassen. Keine Angst, du kannst vor der Deadline die Tipps jederzeit wieder ändern.

Unsere Hinweise werden dir sicher helfen, aber es gibt natürlich keine Gewinngarantie. Schliesslich ist Eishockey immer noch ein unberechenbares Spiel, das auf einer rutschigen Unterlage ausgetragen wird.

Tippgruppe erstellen

Du kannst bei Kicktipp für das Tippspiel auch eine eigene Tippgruppe (Team) erstellen. Und das geht ganz einfach:

Bei Kicktipp für die watson Kügeli-WM anmelden.

Auf «Mein Profil» klicken.

Auf «Mein Team» klicken.

Team anlegen und Freunde einladen.

Hast du dich schon angemeldet?

--> Melde dich hier an!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Angaben ohne Gewähr.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen

Beste Retro-Sport-Games: Ice Hockey Despacito mit Eishockey-Spielern Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter