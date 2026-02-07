Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina starten am 6. Februar und dauern etwas mehr als zwei Wochen. Bild: keystone

Medaillenspiegel: Wo steht die Schweiz an den Olympischen Spielen von Mailand/Cortina?

Inhaltsverzeichnis Der Medaillenspiegel

Der Medaillenspiegel

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina starten am 6. Februar und dauern etwas mehr als zwei Wochen.

Wer dabei wie viele Medaillen holt und wie sich die Schweiz schlägt, siehst du hier im Medaillenspiegel.

So war es beim letzten Mal:

Die Schweiz holte 2022 an den Olympischen Winter in Peking 15 Medaillen und lag damit auf Rang 8 im Medaillenspiegel. Damals gab es 7 Gold-, 2 Silber- und 6 Bronzemedaillen.

Der Medaillenspiegel in Mailand/Cortina 2026