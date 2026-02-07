recht sonnig
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina 2026

Milano Cortina 2026 Winter Olympics medals are displayed during the unveiling ceremony in Venice, Italy, Tuesday, July 15, 2025. (AP Photo/Luigi Costantini) Italy Winter Olympics and Paralympics Medal ...
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina starten am 6. Februar und dauern etwas mehr als zwei Wochen.Bild: keystone

Medaillenspiegel: Wo steht die Schweiz an den Olympischen Spielen von Mailand/Cortina?

07.02.2026, 12:2307.02.2026, 12:23
Inhaltsverzeichnis
Der Medaillenspiegel

Der Medaillenspiegel

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina starten am 6. Februar und dauern etwas mehr als zwei Wochen.

Wer dabei wie viele Medaillen holt und wie sich die Schweiz schlägt, siehst du hier im Medaillenspiegel.

So war es beim letzten Mal:
Die Schweiz holte 2022 an den Olympischen Winter in Peking 15 Medaillen und lag damit auf Rang 8 im Medaillenspiegel. Damals gab es 7 Gold-, 2 Silber- und 6 Bronzemedaillen.

Der Medaillenspiegel in Mailand/Cortina 2026

Interview
Darum macht das IOK keinen Medaillenspiegel: «Autoritäre Regime sind erpicht darauf»

Mehr Olympia-News aus Mailand/Cortina:

Simon Ammann nicht dabei – 175 Schweizer SportlerInnen reisen für Olympia nach Italien
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Wettkampfstätten der Olympischen Winterspiele 2026 Mailand-Cortina
1 / 17
Die Wettkampfstätten der Olympischen Winterspiele 2026 Mailand-Cortina

Hier wird vom 6. bis 22. Februar 2026 um Gold, Silber und Bronze gekämpft.
quelle: keystone / alessandro trovati
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Diese Fitness-Influencerin ist im Olympia-Fieber – ihre Videos gehen viral
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Plötzlich fliegt Höfflins Ski neben ihr her +++ 3. Niederlage für Ehepaar Schwaller
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina werden am 6. Februar eröffnet. Bis am 22. Februar geht es in 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
Zur Story