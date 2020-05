Sport

Kügeli-WM 2020

Kügeli-WM: Kanada feiert endlich den ersten Sieg – Russland ist im Loch



bild: watson

Kügeli-WM 2020

Kann es tatsächlich sein? Kanada schnuppert am ersten Sieg! – Russland im Loch

Eine grosse Kügeli-Nation atmet auf. Kanada spielt gegen Schweden und hat endlich echte Chancen auf einen Sieg. Doch ziehen es die «Ahornblätter» auch durch? Derweil muss Russland die WM-Viertelfinals schon fast abschreiben.

Internationale Spiele

Die Highlights des Tages: Video: watson/een

Gruppe A

Dänemark – Weissrussland 0:2

Weissrussland ist plötzlich auf Viertelfinalkurs. Nach drei Niederlagen in Serie zum Turnierbeginn haben die Osteuropäer nun drei Spiele in Folge gewonnen. Gegen Dänemark machen der treffsichere Yevgeni Lisovets und Verteidiger Stepan Falkovsky den Unterschied aus.

Dänemark – Weissrussland 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 32. Lisovets 0:1, 55. Falkovsky 0:2.

Wie stehst du beim Tippspiel da? Informiere dich jetzt und schau, ob du dabei bist, die tollen Preise offeriert von Oschner Sport, abzusahnen.

Kanada – Schweden 3:2nV

Hörst du das? Das ist Premierminister Justin Trudeau, der das heutige Datum in Kanada offiziell zum Feiertag erklärt. Und Morgan Rielly kriegt wohl noch eine Statue. Ja, die Ahornblätter haben tatsächlich ihren ersten Sieg an diesem Turnier eingefahren! Toronto-Verteidiger Rielly bringt Kanada in Führung, doch Schweden gelingt sofort der Ausgleich durch Tedenby.

Bild: AP

Im Mitteldrittel gibt es Chancen und Pfostenschüsse zuhauf, doch keine Tore. Dann der Schock: Ex-HCD-Flügelflitzer Mattias Tedenby schiesst Schweden in Front. Gibt es tatsächlich die nächste kanadische Niederlage? Nein, denn es gibt ja schliesslich noch Morgan Rielly. Er rettet die Kanadier in die Verlängerung und dort – mit seinem dritten Treffer des Spiels – schiesst er sie gar noch zum Sieg!

Kanada – Schweden 3:2nV (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 8. Rielly 1:0, 9. Forsberg 1:1, 45. Tedenby 2:1, 54. Rielly 2:2, 67. Rielly 3:2.



Slowakei – Tschechien 3:2

Ein Duell, das mit reichlich Geschichte beladen ist. Doch im ersten Drittel lassen es die Mannschaften noch ruhig angehen. Nach der Pause eröffnet der Slowake Richard Panik mit einem satten Schuss den Torreigen, der in einem aufregenden Schlussabschnitt gipfelt. Satte vier Tore kriegen wir dort zu sehen. Weil beide Mannschaften je zwei Mal treffen, trägt die Slowakei am Ende den Sieg davon.

Slowakei – Tschechien 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 33. Panik 1:0, 42. Cervenka 1:1, 45. Chara 2:1, 51. Gudas 2:2, 56. Panik 3:2.

Resultate: Gruppe A

Dänemark – Weissrussland 0:2 (0:0,0:1,0:1)

Kanada – Schweden 3:2nV (1:1,0:0,1:1,1:0)

Slowakei – Tschechien 3:2 (0:0,1:0,2:2)



Tabelle:

Bild: watson

Gruppe B

Lettland – USA 2:0

Die USA brauchen dringend einen Sieg, wenn sie im Rennen um die Viertelfinalplätze dabei bleiben möchten. Doch gegen Lettland gelingt den US-Boys wenig bis gar nichts. Lettland sorgt im Mittelabschnitt für die Entscheidung und bleibt erster Verfolger von Spitzenreiter Italien.

Wohl auch für Niederlagen an der Kügeli-WM: Baby-Trump hat für alles eine Ausrede Video: watson/Lino Haltinner

Lettland – USA 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 23. Freibergs 1:0, 34. Blugers 2:0



Norwegen – Italien 2:1

Huch, das kommt jetzt aber überraschend! Italien verliert tatsächlich wieder einmal – und dann auch noch gegen Norwegen. Die Skandinavier befinden sich zwar in aufstrebender Form, dennoch dürfte sich der italienische Cheftrainer über die Niederlage geärgert haben. Schliesslich hatten die «Azzurri» nach Helfers Führungstor den Gegner dort, wo sie ihn haben möchten. Doch für einmal bringen sie eine Führung nicht über die Zeit. Thoresen schiesst Norwegen im Schlussdrittel zum Sieg.

bild: giphy

Norwegen – Italien 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 22. Helfer 0:1, 37. Johannesen 1:1, 51. Thoresen 2:1.

Russland – Finnland 0:1

Finnland mausert sich langsam aber sicher zum härtesten Gegner der Schweiz, wenn es um einen Viertelfinalplatz geht. Die «Löwen» bezwingen Schlusslicht Russland knapp. Im ersten Drittel verpasst Verteidiger Miro Heiskanen hauchdünn. Kurz vor der zweiten Pause trifft Patrik Laine. Und im Schlussabschnitt bringen die Finnen den Vorsprung auch in Unterzahl über die Zeit.

Russland – Finnland 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

watson Arena. – 0 Zuschauer

Tore: 38. Laine 0:1.

Resultate Gruppe B

Lettland – USA 2:0 (0:0,2:0,0:0)

Norwegen – Italien 2:1 (0:0,1:1,1:0)

Russland – Finnland 0:1 (0:0,0:1,0:0)

Bild: watson

Topskorer-Wertung: 1. Patrick Thoresen (NOR) [5]

2. Yevgeni Lisovets (BLR) [4]

2. Radko Gudas (CZE) [4]

2. Armin Helfer (ITA) [4]

2. Morgan Rielly (CAN) [4]

6. Moritz Seider (GER) [3]

6. Mikko Rantanen (FIN) [3]

6. Diego Kostner (ITA) [3]

6. Ben Davies (GBR) [3]

6. Johnny Gaudreau (USA) [3]



DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

So schön kann man im Garten Hockey spielen Das ist die watson Kügeli-WM 2020 Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter