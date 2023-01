UFC-Boss Dana White schlägt vor laufender Kamera seine Frau Anne

Kampfsport-Boss Dana White schlägt vor laufender Kamera seine Frau

Der Chef der UFC, Dana White, hat mit einem Video Aufsehen erregt. Darin ist zu sehen, wie der Präsident der Mixed-Martial-Arts-Organisation seine Ehefrau in einem Nachtklub in der mexikanischen Stadt Cabo San Lucas schlägt.

Die Bewegtbild-Szenen zeigen eine hektische Auseinandersetzung der beiden. White sagt etwas zu ihr, sie gibt ihm eine Ohrfeige. Dann hebt White seine rechte Hand und holt gegen seine Frau aus.

Dem US-Portal «TMZ» sagte er danach: «Ich gehöre zu den Typen, die sagen, dass es niemals eine Entschuldigung für einen Mann gibt, seine Hände an eine Frau zu legen. Und jetzt bin ich hier bei TMZ und spreche darüber.»

Er ergänzte: «Das ist eine dieser Situationen, die furchtbar sind. Das ist mir peinlich.»

Auch seine Frau Anne äusserte sich: «Zu sagen, dass dies für ihn untypisch ist, ist eine Untertreibung – so etwas ist noch nie zuvor passiert. Leider haben wir beide in der Silvesternacht zu viel getrunken und die Dinge gerieten ausser Kontrolle, auf beiden Seiten. Wir haben das in der Familie besprochen und uns gegenseitig entschuldigt.» (ram/t-online)