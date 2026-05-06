Kehrt Lara Gut-Behrami noch einmal in den Ski-Weltcup zurück? Noch weiss die 35-Jährige die Antwort selbst nicht. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Gut-Behrami lässt Zukunft offen: «Habe mich oft gefragt, wie mein letztes Rennen aussieht»

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Erstmals seit ihrer Verletzung im November und der Pressekonferenz kurz danach, auf der sie über den Sturz in Copper Mountain und ihre Zukunftspläne sprach, hat sich Lara Gut-Behrami am gestrigen Dienstagabend in der Öffentlichkeit gezeigt. Anlass war die Premiere des Kurzfilms «Semplicemente Lara», in dem zwar unter anderem unveröffentlichte Aufnahmen aus ihrer Kindheit gezeigt werden, man aber nicht viel Neues erfährt. Es ist keine Dokumentation, kommentiert werden die Bilder nicht.

«Die Idee des Filmes war es, mein letztes Rennen zu begleiten», sagte die 35-jährige Tessinerin bei der Premiere gemäss Blue, «ich habe mich oft gefragt, wie mein letztes Rennen aussieht.» Eigentlich wollte Gut-Behrami nach der Saison 2025/26 mit dem Höhepunkt der Olympischen Spiele aufhören. Nach der Verletzung erklärte sie jedoch, sich das noch einmal überlegen zu wollen. Im Swiss-Ski-Kader für die nächste Saison ist Gut-Behrami aufgeführt, doch es ist noch unklar, ob die zweifache Gesamtweltcupsiegerin tatsächlich noch ein Jahr anhängt.

Hier gibt es ab 8 Uhr den Kurzfilm zu sehen.

Dies liess Gut-Behrami auch am Dienstagabend offen: «Ob ich mein letztes Rennen schon gemacht habe oder nicht, weiss ich wirklich noch nicht.» Im Kurzfilm ist Gut-Behrami schon wieder auf den Ski zu sehen, doch wann diese Aufnahmen entstanden sind, ist nicht klar. Zumindest hiess es noch im März, dass im Reha-Training alles nach Plan laufe und es keine Komplikationen gebe. Eine Rückkehr scheint also trotz der im November gerissenen Kreuz- und Innenbands sowie Meniskus im linken Knie möglich.

Bis die 48-fache Weltcupsiegerin bekanntgibt, wie ihre Zukunft aussieht, müssen sich Ski-Fans aber noch gedulden. Mit der Heim-WM in Crans-Montana gäbe es für Gut-Behrami aber auch im nächsten Winter ein grosses Highlight zum Abschluss. (nih)