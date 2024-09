Video: watson/alina kilongan, nico bernasconi

«Das Turnier gibt mir so viel»: Sandra spielt am Homeless World Cup

Der diesjährige Homeless World Cup findet vom 20. bis 29. September 2024 in Seoul in Südkorea statt. Mit dabei: das Schweizer Frauen- und Männernationalteam. watson hat mit einer Spielerin über ihre Teilnahme gesprochen.

Mehr «Sport»

49 Länder, 64 Teams, 500 Teilnehmende. Den Homeless World Cup als jährlichen Grossanlass haben viele Menschen nicht auf dem Radar – vor allem, wenn andere Anlässe wie die Europameisterschaft oder die Olympischen Spiele ebenfalls steigen. Doch für diejenigen, die am Homeless World Cup dabei sind, bedeutet das Turnier wahrscheinlich mehr, als alles andere, was zeitgleich in ihrem Leben stattfindet.



Der Homeless World Cup ist Fussball in seiner reinsten Form: Strassenfussball in Achter-Teams, Spiele à 14 Minuten. Ausgetragen von Menschen am Rande der Gesellschaft, Armutsbetroffenen und Obdachlosen aus der ganzen Welt. Für die Teilnehmenden ist der Cup nicht nur ein Fussballturnier, sondern eine Möglichkeit, neue Strukturen in ihr sonst durcheinander geratenes Leben zu bringen.

Eine der Teilnehmenden für das Schweizer Frauenteam ist Sandra. Sie fliegt mit der ganzen Equipe im September nach Seoul in Südkorea, wo dieses Jahr das Fussballturnier stattfindet.

Wir waren am Trainingsweekend dabei und haben mehr über Sandras Geschichte erfahren:

Video: watson/alina kilongan, nico bernasconi

Mit Surprise ab nach Seoul

In jedem Partnerland, welches am Homeless World Cup dabei ist, ist eine nationale Organisation für die Teams verantwortlich. In der Schweiz ist das der Verein Surprise, mit Janosch Martens als Leiter des Surprise Strassenfussballs: «Der Homeless World Cup ist jedes Jahr wieder ein grossartiges Erlebnis. Mich begeistern die Begegnungen, die Menschen, die Stimmung.» Janosch und die Coaches freuen sich sehr darauf, mit ihren beiden Teams in Seoul gegen den Rest der Welt anzutreten.

Mehr Infos zum Homeless World Cup Der diesjährige Homeless World Cup findet vom 20. bis 29. September 2024 in Seoul in Südkorea statt. Auch die Schweiz ist mit einem Team vertreten. Mehr Informationen zur Meisterschaft und was dahintersteckt lässt sich auf der Webseite des Anlasses nachlesen.

Wir haben schon letztes Jahr über den «Homeless World Cup» berichtet: