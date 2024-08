«Es tut einfach nur weh» – Moser verpasst historische Medaille auf Rang 4 nur hauchdünn

Angelica Moser bestreitet am Mittwoch ab 18.15 Uhr im Stade de France in Saint-Denis den Final der Stabhochspringerinnen. Der 26-jährigen Europameisterin ist der Einstand in den Olympia-Wettkampf am Montag perfekt geglückt. Sie übersprang sowohl 4,40 wie 4,55 m jeweils im ersten Versuch und qualifizierte sich damit souverän für den Final der besten zwölf. Wobei das mit den zwölf ist dieses Mal relativ. Weil zu wenige Frauen die 4,55 m übersprangen, und mindestens zwölf Athletinnen gemäss Reglement den Final bestreiten müssen, wurde das Feld aufgefüllt mit allen Springerinnen, die die 4,40 m schafften. So wird das Feld heute Abend nicht nur zwölf, sondern 19 Springerinnen umfassen.

Molly Caudery consoles Holly Bradshaw after the Team GB pole vaulter's Olympics came to an end in qualifying. ❤️ #Paris2024 pic.twitter.com/no30iB9IuE

Angelica Moser hat gute Chancen, heute Abend in Paris eine Medaille zu gewinnen. Sie ist die amtierende Europameisterin und befindet sich in Topform, mit einer Saisonbestleistung von 4,88 m. Die einzige Frau, die in diesem Jahr noch höher gesprungen ist, als die Zürcherin, ist Molly Caudery – und die ist im Final nicht dabei. Trotzdem muss für eine Medaille natürlich alles zusammenpassen. Die Konkurrenz ist auch ohne Caudery stark. Mosers grösste Konkurrentinnen sind die Kanadierin Alysha Newman (Saisonbestleistung: 4,83 m), die Finnin Wilma Murto (4,81 m), Die US-Amerikanerin Katie Moon (4,85 m), die Neuseeländerin Eliza McCartney (4,84 m), die Australierin Nina Kennedy (4,88 m) sowie die griechische Altmeisterin Stefanidi Aikaterini (4,73 m).

Beim Aufwärmen in der Qualifikation hat sich die slowenische Medaillenkandidatin Sutej verletzt. Die erste Höhe hat sie im dritten Versuch übersprungen. Nun scheitert sie im ersten Versuch an den 4,60 m. Weiterhin makellos ist hingegen die amerikanische Titelverteidigerin Katie Moon.

Die Schweizerin hat die Höhe locker, ist aber noch etwas nahe an der Stange. Trotzdem schafft sie es, die 4,60 m zu meistern, die Latte bleibt oben. Guter Start für Angelica Moser in diesen Wettkampf. Nun ist wieder Warten angesagt, bis alle anderen Springerinnen die zweite Höhe geschafft haben, oder daran gescheitert sind.

Auch Eliza McCartney und Elisa Molinarolo scheitern im dritten Versuch an 4,80. Die Tschechin Amalie Svabikova schafft es hingegen im dritten Versuch, wieder mit einem sehr unkonventionellen Sprung. Damit geht der Kampf um die Medaillen so richtig los, fünf Springerinnen verbleiben im Rennen: Angelica Moser, Katie Moon, Nina Kennedy, Alysha Newman und Amalie Svabikova. Jetzt geht es auf 4,85 Meter.

Kann sich die Australierin in die Pole-Position für Gold bringen? Ja! Sie schafft 4,85 im ersten Versuch und springt damit in Führung. Das war ein sensationeller Sprung der Weltmeisterin

Alysha Newman springt damit nicht nur Landesrekord, sondern zieht auch an Angelica Moser und Katie Moon vorbei. Damit sind die beiden nun also gefordert.

Schafft es die Schweizerin nicht über die Latte, gibt es keine Medaille. Ihr Sprung verzögert sich noch, weil zuerst noch ein Lauf stattfindet. Die Spannung steigt. Sie läuft an und … schade! Moser scheitert an den 4,90 Metern und verpasst die Olympia-Medaillen trotz eines sackstarken Wettkampfs denkbar knapp. Sofort steigen der Schweizerin Tränen in die Augen. Die Enttäuschung ist gerade bei Platz 4 natürlich riesig, aber die Zürcherin hat heute auch das beste Resultat, das je eine Schweizerin in einem Leichtathletik-Olympiafinal erreicht hat, herausgesprungen.

Damit ist klar: Gold geht an Nina Kennedy (AUS), Silber an Katie Moon (USA) und Bronze an Alysha Newman (CAN). Leder geht leider an die Schweiz mit Angelica Moser.

«Es war einer der besten Wettkämpfe von meinem Leben. Es ist die zweithöchste Höhe meiner Karriere. Ich kann mir nichts vorwerfen, aber es hat halt nicht gereicht. Es hilft auch nicht, dass ich das beste Schweizer Ergebnis einer Leichtathletin erreicht habe. Es tut einfach weh. Ich hoffe, es gibt in vier Jahren endlich auf. Es waren gute Sprünge, sie waren knapp. Als ich 4,88 gesprungen bin in Monaco, hat alles zusammengepasst. Heute hat vielleicht auch etwas Glück gefehlt, das tut natürlich weh. In diesen Momenten braucht man einfach jemanden, der einen umarmt. Die Worte helfen dann leider nicht viel.»

Moser übersprang sämtliche Höhen bis 4,80 m im jeweils ersten Versuch. Auf 4,85 m riss sie die Latte zweimal, ehe die Europameisterin auf 4,90 Meter ging. Doch auch diese Höhe meisterte sie nicht. So verpasste die 26-jährige Zürcherin die erste Schweizer Olympiamedaille in der Leichtathletik seit 1988 knapp. Damals hatte sich der Kugelstosser Werner Günthör in Seoul die Bronzemedaille gesichert.

Joseph verpasst den Hürden-Final +++ Happy End für Lobalu nach Sturz-Drama

Die Medaillenentscheidungen und die Schweizer Einsätze in der Leichtathletik an den Olympischen Spielen in Paris vom Mittwoch, 7. August.

Wie schon vor drei Jahren in Tokio verpasst Jason Joseph auch in Paris über 110 m Hürden den Einzug in den Olympia-Final. Der 25-jährige Basler klassiert sich in seinem Halbfinal nur auf Platz 6 und scheidet aus.