Sport
Leichtathletik

Ditaji Kambundji holt Gold in Tokio – die Kommentatoren flippen aus

Video: watson

Ditaji Kambundji sprintet zu Gold – und die Kommentierenden drehen durch

15.09.2025, 16:2915.09.2025, 17:14
Mehr «Sport»

Sensation in Tokio! Ditaji Kambundji rennt über 100 m Hürden zu Gold an der Leichtathletik-WM. Sie holt damit die erste Goldmedaille für die Schweiz seit André Bucher im Jahr 2001.

Der 23-Jährigen gelang der Lauf ihres Lebens. Mit einer Zeit von 12,24 Sekunden gelang ihr eine persönliche Bestleistung. Nach dem Traumlauf zeigte sich nicht nur die Athletin emotional, auch die Kommentierenden im Schweizer Fernsehen liessen ihren Gefühlen freien lauf. Sowohl in der Romandie als auch im Tessin und der Deutschschweiz war der Jubel am Mikrofon riesig.

Aber höre selbst:

TV-Kommentatoren bei Kambundji-Sieg aus dem Häuschen:

Video: watson

(cma/din)

Mehr zu Ditaji Kambundji:
Themen
Alle Leichtathletik-Weltrekorde
1 / 49
Alle Leichtathletik-Weltrekorde

Männer – 100 Meter: Usain Bolt (JAM), 9,58 Sekunden, 2009 in Berlin.
quelle: ap / gero breloer
Das könnte dich auch noch interessieren:
