Ditaji Kambundji macht mit dieser Treppe kurzen Prozess

Video: watson/Lucas Zollinger, Nico Bernasconi

Du findest Treppensteigen anstrengend? Ditaji Kambundji macht mit ihnen kurzen Prozess

21.03.2024, 14:2315.09.2025, 15:55
Ditaji Kambundji ist eine Leichtathletin aus Bern, die sich auf den 100-Meter-Hürdenlauf spezialisiert hat. Um ihre Sprungkraft zu trainieren, hat sie eine interessante Methode: Sie erklimmtspringt Treppen. Die verblüffenden Videos davon teilt sie gerne auf Instagram. Und schreibt dazu, sie liebe diese Trainingsübung.

Video: watson/Lucas Zollinger, Nico Bernasconi

Kambundji ist 21 Jahre alt und stammt aus einer sehr sportlichen Familie. So gilt ihre ältere Schwester Mujinga Kambundji als die «schnellste Sprinterin der Schweiz» und auch eine weitere der insgesamt drei Schwestern, Muswama Kambundji, ist Leichtathletin und Bobfahrerin.

Schweizer Rekordhalterin
im Hürdenlauf

Kambundji hält derweil selbst zwei Schweizer Rekorde, einmal beim 100-Meter- und einmal beim 60-Meter-Hürdenlauf. Sie gewann ausserdem im Jahr 2022 die Bronzemedaille bei den Europameisterschaften und letztes Jahr nochmal die Bronzemedaille bei den Hallen-Europameisterschaften. In der Schweiz dominiert sie die Hürdenlauf-Disziplinen schon seit vier Jahren und gewann seit 2020 jede Schweizer Meisterschaft im 100-Meter-Hürdenlauf und seit 2021 jene des 60-Meter-Hürdenlaufs.

Das nächste Ziel: als Olympionikin eine Medaille an den Sommerspielen in Paris vom 26. Juli bis am 11. August. Ob das Treppen-Training der 21-Jährigen dazu den entscheidenden Vorteil verschafft, wird sich zeigen. (lzo)

Der Swiss-Ski-Nachwuchs in der Fragenlawine

Video: watson/lucas zollinger

Novak Djokovic spielte im Vorfeld ans US Open mit diesen ungewöhnlichen «Rackets»

Video: watson/lucas zollinger

Kajak-Profi wagt Rekordsprung von Gletscher-Wasserfall

Video: watson/Aya Baalbaki
