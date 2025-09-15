recht sonnig25°
Ditaji Kambundji ist Weltmeisterin über 100 m Hürden

Switzerland&#039;s Ditaji Kambundji celebrates with Nigeria&#039;s Tobi Amusan after winning the gold medal in the women&#039;s 100 meters hurdles final at the World Athletics Championships in Tokyo, ...
Sie kann es kaum glauben: Ditaji Kambundji war über 100 m Hürden die Schnellste.Bild: keystone

Ditaji Kambundji ist Weltmeisterin über 100 m Hürden!

Tag 3 an der Leichtathletik-WM in Tokio. Das sind die Schweizer Highlights.
15.09.2025, 15:2915.09.2025, 15:38
Mehr «Sport»

100 m Hürden Frauen

Ditaji Kambundji ist Weltmeisterin über 100 m Hürden! In 12,24 s gewinnt die 23-jährige Bernerin mit Schweizer Rekord die Goldmedaille. Es ist der erste Schweizer Sieg an einer Leichtathletik-WM seit André Bucher im Jahr 2001. Kambundji setzte sich fünf Hundertstelsekunden vor der Nigerianerin Tobi Amusan durch, Bronze holte die US-Amerikanerin Grace Stark.

Ditaji Kambundji sprintet zu WM-Gold.Video: SRF

Kambundji ist die erste Schweizer Frau, die an einer WM triumphieren kann. Vor ihr holten erst zwei Männer Gold: Kugelstösser Werner Günthör (1987, 1991 und 1993) und André Bucher 2001 über 800 m. Bei den Frauen war Bronze durch Anita Weyermann (1997 über 1500 m) und Mujinga Kambundji (2019 über 200 m) bisher das Höchste der Gefühle.

Für die Schwester von Mujinga Kambundji, die im November ihr erstes Kind erwartet und die WM deshalb verpasst, ist es der grösste Erfolg ihrer noch jungen Karriere. Nachdem Ditaji Kambundji an den letzten beiden Europameisterschaften 2022 in München Bronze und 2024 in Rom Silber gewonnen hatte, holte sie sich nun ihre erste Medaille an einer Freiluft-WM. Im Februar hatte sie bei der Hallen-WM im chinesischen Nanjing über 60 m Hürden noch Silber gewonnen.

Weitsprung Männer

Simon Ehammer darf um die WM-Medaillen springen. Der Appenzeller schaffte die Qualifikation der besten zwölf Athleten mit einer Weite von 7,99 m als Elfter. Mit 8,28 m sprang Tajay Gayle, der jamaikanische Weltmeister von 2019, am weitesten.

Switzerland&#039;s Simon Ehammer makes an attempt in the men&#039;s long jump qualification at the World Athletics Championships in Tokyo, Monday, Sept. 15, 2025. (AP Photo/Matthias Schrader) Japan At ...
Simon Ehammer in der Sandgrube des Olympiastadions in Tokio.Bild: keystone

«Ich fühlte mich eigentlich gut und die Sprünge waren auch recht gut, aber ich traf das Brett nicht», sagte Ehammer im SRF. «Ich bin froh, konnte ich mich durchzittern. Nun habe ich die Chance, es im Final besser zu machen.» Um die Medaillen geht es am Mittwoch.

110 m Hürden Männer

Jason Joseph gewann seinen Vorlauf in 13,27 Sekunden. Der 26-jährige Basler zeigte einen sehr kontrollierten Lauf, auf dem er aufbauen kann. Die ersten vier, welche direkt den Einzug in die Halbfinals schafften, waren innerhalb von sechs Hundertstel klassiert, dahinter klaffte eine Lücke. Die Halbfinals und der Final finden am Dienstag statt.

Der Vorlauf von Jason Joseph.Video: SRF

(nih/ram/sda)

Was in der Nacht geschah:

Themen
Video: watson
