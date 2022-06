Anita Wlodarczyk mit ihrer Goldmedaille von den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Bild: keystone

Autodieb gerät bei Hammerwurf-Ikone Wlodarczyk an die Falsche

Als dreifache Olympiasiegerin und vierfache Weltmeisterin ist Anita Wlodarczyk das Mass aller Dinge im Hammerwerfen. Die 36-jährige Polin hält mit einer Weite von 82,98 Metern auch den Weltrekord.

Wer an so eine starke Frau gerät, hat rasch die Zwei auf dem Rücken. Diese Erfahrung machte nun ein Autodieb, der es auf das Gefährt Wlodarczyks abgesehen hatte. Er lief voll in den Hammer.

«Ich habe den Dieb im Alleingang festgenommen und ihn der Polizei übergeben», schrieb der Leichtathletik-Star auf Twitter. «Leider habe ich mein Eingreifen mit einer Muskelverletzung bezahlt. Am Montag werde ich operiert.»

Sehr schwer dürfte Wlodarczyk sich nicht verletzt haben. Sie war jedenfalls zum Scherzen aufgelegt: «Nach meiner Karriere werde ich wohl MMA-Kämpferin, denn ich habe den Täter getroffen.»

An der Leichtathletik-WM im amerikanischen Eugene (Oregon) in einem Monat gilt die Polin als Favoritin. (ram)