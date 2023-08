Joseph siegt in Zürich mit Schweizer Rekord – Richardson distanziert Kambundji und Co.

Derweil wurde die amerikanische Weltmeisterin Sha'Carri Richardson ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte in 10,88 Sekunden vor den Jamaikanerinnen Natasha Morrison (11,00) und Elaine Thompson-Herah (11,00).

Mujinga Kambundji hätte bei Weltklasse Zürich nur allzu gerne erstmals in dieser Saison die 11-Sekunden-Marke unterboten, daraus wurde jedoch nichts. Die mit einer Entzündung der Plantarfaszie kämpfende 31-jährige Bernerin belegte bei einem Gegenwind von 0,2 m/s in 11,08 Sekunden den 4. Platz.

Der zweite Schweizer Finley Gaio beendete das Rennen auf dem 8. Platz. Auf die Ehrenrunde durfte er trotzdem, wie Sieger Joseph nach dem Rennen verriet: «Wenn schon ein zweiter Schweizer dabei ist, soll er doch mitkommen. Schliesslich haben die Fans an ihm genauso Freude wie an mir.»

Joseph war zwar an der WM in Budapest Siebenter geworden und hatte als erster Schweizer Sprinter an diesem Anlass den Sprung in den Final geschafft, dennoch war er nicht zufrieden, da er sein Potenzial nicht ausschöpfte. Mit dem Sieg in Zürich hat er nun Wiedergutmachung betrieben. Die 110 m Hürden waren im Letzigrund keine Diamond-League-Disziplin.

Jason Joseph hat bei Weltklasse Zürich über 110 m Hürden den eigenen Schweizer Rekord um zwei Hundertstel auf 13.08 Sekunden verbessert. Damit stiess der 24-jährige Basler in der Jahresweltbestenliste in den 9. Rang vor.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Blauer Supermond: Was das heisst und 12 weitere spannende Fakten zum Erdtrabanten

Neues Video von Prigoschin aufgetaucht +++ Schwächen in russischer Flugabwehr

Chefarzt sorgt mit Genossenschaftswohnung für Ärger – doch so einfach ist es nicht

Gleich wirst du was zu lachen haben – versprochen! (23 Fails, hier)

YB trifft in der Champions League auf Haaland und ManCity, Hammergruppe mit PSG und BVB

Harald Schmidt muss heftige Kritik für Foto in Zürich einstecken: Böhmermann wird deutlich

YB schlägt Haifa deutlich – und steht damit in der Gruppenphase der Champions League

«Der ganze Court riecht nach Weed» – Marihuana-Geruch versetzt US Open in Aufregung

Was war denn da los? Bei den US Open zieht am Dienstag eine ganz besondere Duftfahne über die Tennisanlagen. Ein Sascha Zverev nimmt es mit Humor.

Alle hatten es wohl gerochen, die sich am Dienstag mit einem Besuch bei den US Open die Zeit vertreiben oder auch dort arbeiteten. Wie Alexander Zverev, der seinem Beruf als Tennisspieler nachkam und nach dem Sieg über den Australier Aleksandar Vukovic (6:4, 6:4, 6:4) auf die besonders würzige Duftwolke angesprochen wurde, die über der Tennisanlage in Flushing Meadows hing.