Valentin Paret-Peintre bejubelt seinen Sieg am Mont Ventoux. Bild: keystone

Paret-Peintre sorgt für Heimsieg am Mont Ventoux – Pogacar schlägt Vingegaard erneut

Mehr «Sport»

Valentin Paret-Peintre sorgt in der 16. Etappe der Tour de France auf dem Mont Ventoux für den ersten französischen Sieg in diesem Jahr. Tadej Pogacar nimmt Jonas Vingegaard ein paar Sekunden ab und bleibt in Gelb.

Der 24-jährige Valentin Paret-Peintre setzte sich nach 171,5 km auf dem legendären Mont Ventoux in einem Zweier-Sprint gegen den Iren Ben Healy durch.

Jonas Vingegaard versuchte dreimal vergeblich, den Leader Tadej Pogacar anzugreifen, konnte den Slowenen aber nicht in Bedrängnis bringen. (abu/sda)



Update folgt.